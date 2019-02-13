阿帕契蓋罩訓練考驗身心　飛行員反覆訓練用身體記憶

軍聞社／記者周昇煒專訪

「BAG（蓋罩訓練）」對AH-64E攻擊直升機飛行員是一項嚴峻的挑戰；飛行員陸少校表示，最難受的就是沒有外界目標可以參考，身體和頭腦很容易產生衝突，引發頭暈、想吐的症狀，「課目一多，就真的要拿出準備的BAG（嘔吐袋）了。」

陸少校指出，在機艙內遇到側風的狀況時，很容易讓身體和大腦打結，因為手上操作桿向左（右）帶時，身體會自動想要向左（右），但是儀表又顯示機身保持水平，「你要不斷說服大腦現在機身是正的，很難受。」

陸少校用開車的經驗進一步說明，就像是一般人開車過彎一樣，你方向盤向左時，身體會慣性地想要向左，但是在蓋罩訓練裡頂風的狀況下，雖然帶了桿但機身真的是正的，一定要相信儀表，它不會錯，「所以身體就很容易出錯。」

受訓學員廖上尉表示，AH-64E攻擊直升機前、後座跟機鼻前方的感應器距離不同，坐在後座進行蓋罩訓練時，要修正距離差及視距差的情況，會以為直升機已經到了該轉彎的點，卻常常發現不是太早就是太晚，很難掌控。

「在完全黑暗的環境下，身體所有感官都會放大，」廖上尉分享他的飛行經驗指出，每次都會覺得這個操縱量應該是小的，但其實早就已經過大了，很容易超過教官的要求標準，「所以要不斷地練習，才能真正的駕馭這架最先進的直升機。」