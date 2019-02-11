陳其邁人體衝浪　賴清德：代價很大！輸掉高雄市長

▲陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）

政治中心／綜合報導

滅火器樂團楊大正在選舉期間力挺行政院副院長陳其邁，日前滅火器樂團舉辦演唱會，陳其邁到場欣賞，更與大批粉絲大玩「人體衝浪」，現場氣氛嗨到最高點。對此，前行政院長賴清德11日接受專訪談到，「陳其邁的衝浪代價很大，輸掉高雄市長」。

2018年九合一選舉，陳其邁競選高雄市長失利後，開啟網紅模式，靠著與愛貓「陳小米」直播、舉辦感恩咖啡會，一改過去嚴肅形象，改走「暖男路線」，人氣逆勢翻漲，還在滅火器樂團演唱會上，「正面朝下」與民眾玩「人體衝浪」。

對此，前行政院長賴清德11日接受Yahoo網媒直播專訪時，被問到有衝浪嗎？他笑說，「陳其邁的衝浪代價很大，輸掉高雄市長，蘇院長（行政院長蘇貞昌）警告過他『要翻面』｣。

陳其邁之前在滅火器樂團演唱會中，玩人體衝浪卻是身體正面朝下，讓「小邁邁」險遭不測的糗事，被行政院長蘇貞昌虧說「翻面技術要精進」。當時陳其邁回應自己會在過年前「翻面」給院長看，就在參加網路頻道《眼球中央電視台》的「央視春晚」節目當中，再次體驗人體衝浪，這一次的確是「正面迎戰」。

▲陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）