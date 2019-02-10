　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨創黨秘書長黃爾璇辭世　賴清德、羅文嘉發文追思

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德悼念黃爾璇。（圖／翻攝自賴清德臉書粉絲專頁）

▲賴清德追思黃爾璇。（圖／翻攝自賴清德臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

共同推動民進黨組黨的第1、2屆中央黨部秘書長黃爾璇在9日辭世，享壽83歲。消息一出，前行政院長賴清德和民進黨秘書長羅文嘉都在10日上午於臉書粉絲專頁上發文緬懷。賴清德表示，自己有幸與黃爾璇共事多年，看到對方對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。

黃爾璇於1936年出生，曾經在1978年進入東吳大學，擔任政治系教授，當時正屬於戒嚴時期，他引用理論分析台灣政治局勢，例如戒嚴、威權體制、民主體制等，希望讓學生了解台灣；然而黃爾璇對現狀的分析，透露出體制不合理，加上和黨外人士的友情，使他成為敏感人物，並在1983年收到東吳大學解聘書，此事被稱為「東吳大學政治系事件」，至今公道未還，成了黃爾璇生前最大遺憾。

賴清德10日上午在臉書上提到，「黃爾璇前秘書長是台灣民主先輩，以他紮實的政治學理基礎參與民主運動，將理論與實務結合，不浮誇的內歛精神，讓民進黨推動民主改革有一股最大的支撐力量。在擔任立法委員期間更是為建立可長可久的國家制度而盡心盡力。」

賴清德說，自己有幸與黃爾璇共事多年，看到對方對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。「不論是他推動的參考南非成立真相調查委員會以和解追求228事件的真相或推動政府資訊公開法制，讓公開透明成為政府施政的最佳防腐劑，抑或以due process of law建立的行政程序法制，對台灣民主、自由、法治的貢獻，不言而喻。他的辭世，令人不捨！祈願安息、離苦得樂！我們將永遠懷念你！」

▲▼羅文嘉臉書悼念黃爾璇。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

▲羅文嘉緬懷黃爾璇。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

羅文嘉也在10日上午9時於臉書上表示，「黃爾璇先生是民進黨創黨秘密十人小組成員，在一片風聲鶴唳中民進黨成立，他是第一、二屆黨秘書長。到今天，我接下這工作是第十六屆。回首歷史，會讓人目光更清晰，知道台灣這段民主路是怎麼走過來。」

羅文嘉說，「在踏入政治界前黃爾璇在東吳大學政治系授課，教的是民主政治的基本價值與運作，內容與當時國民黨威權統治自然不符。民國72年黃爾璇遭東吳大學解聘，稱東吳政治系事件。這與之前台大哲學系事件都是如出一轍，獨裁不容異議的典型結果。」

羅文嘉稱，「獨裁體制從來不會自行改變，如果今日台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與。當年這群文化知識分子、本土政治菁英、青年政治工作者，不畏懼強權、隨時可能被消失，不受制輿論、決心強破決堤，才有今天的台灣民主成果。苦難悲劇由他們個人承擔。甜美果實屬於全部人共享（包含當年的加害者）。這就是歷史。滄桑與美麗具存，後人卻未必知曉。（轉型正義的真諦正在避免重蹈歷史覆轍）。」

羅文嘉認為，2019年會是民進黨關鍵的一年，「對比創立之初的艱辛與危險，我們這一代已經很幸運。每個時代有屬於每個時代的使命，前人完成他們的責任與使命，我們呢？理想在心中，現實在身邊，一不小心，我們既會被理想拋却，又要被現實吞沒。如果我們不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託。與所有同志共勉。」

ET快訊
過年遇詐騙！他「5字魔性台詞」反誆：恭喜中9萬　詐騙妹秒給地
6名星二代「全英文對話」超溜！小糯米切換3語言⋯楊冪傻在原地
他爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收還列最高機密

關鍵字：黃爾璇,賴清德,羅文嘉,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

被問是否會送柯文哲禮物？王世堅：over my dead body

宣布選總統！王金平：日期已經私底下決定好了

送韓國瑜對錶　王世堅：韓冰先送我巧克力、馬卡龍

華航罷工政府在幹嘛？　李艷秋揪5廢「沒有最廢只有更廢」

找韓國瑜當副手？王金平：他不會傻到參選副總統

連接雙北中正橋將改建　新工處盼民眾體諒施工不便

觀光客變盤子！攤商哄抬物價頻傳　韓國瑜出招：列不推薦名單

「世堅扶龍錶」韓國瑜一戴秒爆紅！　網瘋搶苦笑：已經大缺貨

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

被問是否會送柯文哲禮物？王世堅：over my dead body

宣布選總統！王金平：日期已經私底下決定好了

送韓國瑜對錶　王世堅：韓冰先送我巧克力、馬卡龍

華航罷工政府在幹嘛？　李艷秋揪5廢「沒有最廢只有更廢」

找韓國瑜當副手？王金平：他不會傻到參選副總統

連接雙北中正橋將改建　新工處盼民眾體諒施工不便

觀光客變盤子！攤商哄抬物價頻傳　韓國瑜出招：列不推薦名單

「世堅扶龍錶」韓國瑜一戴秒爆紅！　網瘋搶苦笑：已經大缺貨

3樓陽台飄2娃！半夜禮貌式「輪流say嗨～」　她躺床聽傻：現在是怎樣啦

情人節脫單先拜起來！台北3大月老廟　求姻緣也求平安

BCW台東北上遭歧視！師課堂酸原住民亂小便、被同學嫌髒吐陰影

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

台將6人赴美打冬季聯盟　何紹彬續拚旅外

春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

馬林魚未來前景看好　基特團隊拜託球迷：給個機會

喬治轟45+11對飆哈登42分　雷霆完成26分瘋狂逆轉秀

老師用心拍照！媽媽一看…氣球套頭「6張不同人」笑崩：怎麼找孩紙啦

政治熱門新聞

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送..

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！雙..

邁龍燦熱線5共識　拆華航罷工炸..

帶女兒出國？許淑華急喊：我未婚

高嘉瑜「25歲顏值巔峰」　影片..

林書豪不排除要求買斷

國軍將自製「悍馬車」配置同阿帕..

世堅扶龍錶爆紅！網：已經大缺貨

親子時光只剩消夜　鄭文燦深夜變..

選總統因緣到了？　王金平：不出..

韓國瑜出國度假被罵！王浩宇：看..

觀光客變盤子　韓國瑜：列不推薦..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

更多熱門

相關新聞

卓榮泰這五招　開啟2020大選布局

農曆春節假期進入尾聲，剛好也是卓榮泰接下黨主席屆滿一個月，他在臉書回顧過去30天的日子，用「五個模式」帶領民進黨經歷立委補選戰役，接下來進入2020大選的布局，會持續迎接挑戰。

民進黨推新決議文？郭正亮：確定總統候選人再談

虐童、酒駕、預告罷工擬列優先法案

綠營開議後討論罷工預告法制化

民進黨幹部將有4成來自民間　從雲門、NGO挖人才

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

好市多地位動搖！網推這家免年費

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

8女星「關美肌」網看傻：OMG

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面