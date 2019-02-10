民進黨創黨秘書長黃爾璇辭世　賴清德、羅文嘉發文追思





▲賴清德追思黃爾璇。（圖／翻攝自賴清德臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

共同推動民進黨組黨的第1、2屆中央黨部秘書長黃爾璇在9日辭世，享壽83歲。消息一出，前行政院長賴清德和民進黨秘書長羅文嘉都在10日上午於臉書粉絲專頁上發文緬懷。賴清德表示，自己有幸與黃爾璇共事多年，看到對方對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。

黃爾璇於1936年出生，曾經在1978年進入東吳大學，擔任政治系教授，當時正屬於戒嚴時期，他引用理論分析台灣政治局勢，例如戒嚴、威權體制、民主體制等，希望讓學生了解台灣；然而黃爾璇對現狀的分析，透露出體制不合理，加上和黨外人士的友情，使他成為敏感人物，並在1983年收到東吳大學解聘書，此事被稱為「東吳大學政治系事件」，至今公道未還，成了黃爾璇生前最大遺憾。

賴清德10日上午在臉書上提到，「黃爾璇前秘書長是台灣民主先輩，以他紮實的政治學理基礎參與民主運動，將理論與實務結合，不浮誇的內歛精神，讓民進黨推動民主改革有一股最大的支撐力量。在擔任立法委員期間更是為建立可長可久的國家制度而盡心盡力。」

賴清德說，自己有幸與黃爾璇共事多年，看到對方對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。「不論是他推動的參考南非成立真相調查委員會以和解追求228事件的真相或推動政府資訊公開法制，讓公開透明成為政府施政的最佳防腐劑，抑或以due process of law建立的行政程序法制，對台灣民主、自由、法治的貢獻，不言而喻。他的辭世，令人不捨！祈願安息、離苦得樂！我們將永遠懷念你！」

▲羅文嘉緬懷黃爾璇。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

羅文嘉也在10日上午9時於臉書上表示，「黃爾璇先生是民進黨創黨秘密十人小組成員，在一片風聲鶴唳中民進黨成立，他是第一、二屆黨秘書長。到今天，我接下這工作是第十六屆。回首歷史，會讓人目光更清晰，知道台灣這段民主路是怎麼走過來。」

羅文嘉說，「在踏入政治界前黃爾璇在東吳大學政治系授課，教的是民主政治的基本價值與運作，內容與當時國民黨威權統治自然不符。民國72年黃爾璇遭東吳大學解聘，稱東吳政治系事件。這與之前台大哲學系事件都是如出一轍，獨裁不容異議的典型結果。」

羅文嘉稱，「獨裁體制從來不會自行改變，如果今日台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與。當年這群文化知識分子、本土政治菁英、青年政治工作者，不畏懼強權、隨時可能被消失，不受制輿論、決心強破決堤，才有今天的台灣民主成果。苦難悲劇由他們個人承擔。甜美果實屬於全部人共享（包含當年的加害者）。這就是歷史。滄桑與美麗具存，後人卻未必知曉。（轉型正義的真諦正在避免重蹈歷史覆轍）。」

羅文嘉認為，2019年會是民進黨關鍵的一年，「對比創立之初的艱辛與危險，我們這一代已經很幸運。每個時代有屬於每個時代的使命，前人完成他們的責任與使命，我們呢？理想在心中，現實在身邊，一不小心，我們既會被理想拋却，又要被現實吞沒。如果我們不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託。與所有同志共勉。」