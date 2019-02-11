朱立倫2015邀請參選總統　王金平：「我已經同意」但新郎不是我

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

前立法院長王金平11日上午接受電台專訪時表示，前總統馬英九、前新北市長朱立倫過去擔任國民黨主席期間，他3度受邀搭檔參選正副總統。

王金平表示，2007年4月時任國民黨祕書長詹春柏奉黨主席馬英九之命，邀他搭檔選副總統，王金平當下表示希望馬英九另找他人，但詹春柏持續邀約，直到同年6月馬英九確定找前副總統蕭萬長搭擋；之後馬英九親自到官舍看王金平，最後兩人有共識，王金平續留立法院。

第二次是2011年大年初四，時任黨秘書長廖了以也邀請南部黨籍立委與縣市議長到王金平家席開10桌，廖了以也提出選副總統或續留立法院。王金平表示，當天他沒有回答，4月吳敦義浮出檯面，9月才提名王金平續留立法院。

王金平認為，馬英九選擇副手應該是多面向的，一定會考量有助於馬英九選舉的互補性，任何人要選也是會從這方面考量。

王金平指出，第三次是2015年國民黨總統提名期間，時任黨主席的朱立倫5、6次邀請他選總統；黨內決定要讓前主席洪秀柱不繼續擔任黨內總統候選人，朱立倫跟他說要以民調爲依據來提名王金平最適當，「我已經同意」。

王金平提到，換柱前兩天，朱立倫再去看他時「就沒有再表示什麼」，當時他建議朱立倫，先找黨內大老前主席連戰、吳伯雄、吳敦義等人商量要徵召新人，說明徵召依據，大家同意後，推薦給中常會，再召開臨時黨代表大會提名，再多花兩周讓程序完成。

出乎意料的是，換柱當天就完成換人程序，王金平表示，「中午中常會推薦的新郎就不是我」，朱立倫當時一旦決定全代會推薦他，君子一言既出，當然就會盡一份責任；但最後朱立倫挑起擔子，他也要感謝朱立倫，「讓我免除非常多困擾」，他可以輕鬆一點，輔選就好。

有意角逐總統的王金平也正式宣告，2020總統大選，「一定選！」，時間就是最後他參選總統的因緣考量，應是三月公布，「我會挑個大吉大利的日子」。