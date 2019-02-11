屏東推好玩卡4條主題遊程　賞燈深度遊還可抽獎

▲屏東推出遊玩屏東一卡通，於2月11 日至3月3日辦理首購抽好禮活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府推出專屬於屏東縣的好玩卡，今年規劃了4條主題套票遊程，讓喜歡自由行的旅客，挑選自己喜歡的行程，可以省錢、省時、更省去安排，相當方便。

因應今年度台灣燈會在大鵬灣，結合2019台灣燈會十大精選遊程，來屏東除了賞燈還能有一日遊、兩日遊等深度之旅，縣府因此推出屏東好玩卡。

規劃了東港小琉球之旅、2019台灣燈會之旅、原民部落之旅、恆春古城與生態之旅，4條主題遊程結合當地文化及民宿商家，整合遊、購、食、宿、行各大業者及店家的優惠方案，目前屏東已有約200家的旅宿業者成為好玩卡的優惠商家，讓國內外旅客有更多的選擇與旅行搭配，盡情享受南台灣的特色景觀。



4大遊程中的燈會遊程，含左營至大鵬灣公車來回套票，並搭配燈會活動贈送豬年小燈籠，北部遊客搭至左營高鐵站後，可直接轉公車至大鵬灣，提高北部遊客下來參加燈會的意願。

更安排海上賞燈路線，除可在大鵬灣搭乘汐湖賞燈外，也可預先申請高雄至屏東的海上賞燈路線，於元宵節當天及燈會期間的星期五、星期六、星期日下午，由高雄碼頭，搭乘高雄客運大鵬灣六號船班前往大鵬灣賞燈，在海上看燈區搭船賞燈。



為行銷推廣好玩卡，提昇民眾購買意願，鼓勵民眾搭乘大眾運輸進行輕旅行，於今天起至3月3日辦理首購抽好禮，於活動期間，凡購買屏東好玩卡任一路線產品即可參加抽獎。

獎品有Apple IPad 1台、3M空氣清淨機2台、及28吋行李箱2個，在高捷市集網站、金建旅行社、寰安旅行社、鋼友旅行社、家樂福旅行社、高雄旅遊網等皆有販售，相關購買資訊，可進入網站選購(網址https://gojet.krtco.com.tw/)，週一至週五07:00~23:00，客服電話07-793-8888。