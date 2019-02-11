可能擊敗柯文哲！藍營2020最強總統人選是他

▲台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前綠營操盤手、台北教育大學數位科技設計學系教授莊淇銘直指，國民黨最強的候選人就是前新北市長朱立倫，其他人吵來吵去沒有意義。如果朱立倫能好好修補當初換柱所帶來的負面衝擊效應，和深藍修補關係，也許朱將有機會擊敗台北市長柯文哲。

國民黨2020底誰能營折黨內提名，是外界所關注的焦點。黨內已的朱立倫、黨主席吳敦義、前立法院長王金平都有參選意願，前總統馬英九也未把話說死。雖然目前局勢有利國民黨，但若國民黨不團結推派最有勝算的候選人，2020總統蔡英文還是有可能取得連任的勝算。

對此，據港媒報導，莊淇銘直言國民黨2000最強的人選就是朱立倫，其他人吵來吵去都沒有意義。莊淇銘更以前總統陳水扁為例，在2000總統大選，陳水扁依規定是不能代表民進黨參選的，但那時只有陳水扁有贏的機會，因此民進黨就制定一套特別方法，讓陳水扁得以參選。

莊淇銘表示，只要朱立倫處理好，或將有機會贏得2020總統大選，甚至有可能擊敗柯文哲。他更強調，選舉就是要贏！目前藍軍內部有些人，或許對朱有意見，但最後會因為朱最有機會而含淚投給朱。

莊淇銘為美國路易斯安那州立大學資訊工程博士，曾任台北教育大學校長，現為台北教育大學數位科技設計學系教授，長期觀察台灣政治並評論時事。1996年台灣首度總統直選，民進黨推出彭明敏搭檔謝長廷參選，莊淇銘就是彭明敏的競選總幹事，1997年民進黨籍張溫鷹當選台中市長，莊淇銘也是操盤手。

▲前綠營操盤手、台北教育大學數位科技設計學系教授莊淇銘。（圖／翻攝自臉書）