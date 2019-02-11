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憂國民黨初選捲入賄選風暴　羅智強：2020必敗無疑！

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▲▼台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，國民黨內初選究竟要採全民調或是黨員投票及全民調三七分備受關注，國民黨籍台北市議員羅智強11日表示，若是因而觸犯選罷法，捲入賄選風暴，即便國民黨總統候選人派出的是天軍神將也必敗無疑！

日前，國民黨前立委謝國樑就呼籲，在國民黨總統及立委的初選制度上應從法律觀點分析，擔心黨員投票之時誤觸了選罷法，對此羅智強表示，他在提出「全民調」建議之時，也曾提醒黨中央，不同於國民黨主席選舉時所產生的代繳黨費等爭議影響的是社會觀感，並未違法，「政黨總統等公職的初選」已被納入選罷法規範，一旦出現「人頭黨員」的爭議，遭檢舉後，檢調開始進行調查也證明構成賄選事實，不僅重挫了國民黨形象，還須負起刑事責任。

羅在臉書PO文表示，感謝謝國樑把來龍去脈説的更清楚！他在提出全民調建議時，即曾提醒黨中央，國民黨主席選舉時，鬧得沸沸揚揚的「人頭黨員」問題，中間傳出的「代繳黨費」、「提供交通工具」等諸多爭議，影響的是「社會觀感」，因為黨職人員選舉並未納入選罷法，所以尚沒有違法刑責的問題。

他說，「政黨總統等公職的初選」，已納入選罷法規範，一旦再出現「人頭黨員」爭議，只要有人檢舉，檢調開始調查，並發現有代繳黨費、提供交通工具等事實，即構成賄選，則不僅將重挫政黨形象，也有刑事責任。

羅稱不要小看這一件事的後座力，他可以預言，一旦國民黨公職初選，捲起人頭黨員風波，捲入賄選風暴，國民黨的2020年總統大選，就算派出的是天軍神將，也是必敗無疑！真的，請黨中央不要執迷不悟，成為誤國害黨的罪人！

▲朱立倫、吳敦義、王金平。（合成圖／資料照）

▲朱立倫、吳敦義、王金平。（合成圖／資料照）

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關鍵字：國民黨,吳敦義,馬英九,朱立倫,王金平,羅智強,謝國樑,總統大選,2020

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