國民黨4太陽齊聚！　吳敦義、朱立倫隔空交鋒總統初選時程

▲國民黨中央新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。農曆年後上班第一天，前總統馬英九、主席吳敦義、立法院前院長王金平以及新北市前市長朱立倫上午9點就齊聚國民黨中央12樓新春團拜。對於總統初選時程，吳敦義跟朱立倫在受訪時也有不同意見，王金平則表示完全尊重黨中央的規劃。

國民黨去年的新春團拜時，吳敦義、馬英九、吳伯雄、王金平與副主席郝龍斌等，多位黨內大老都出席；由於朱立倫當時還是新北市長，因此選擇在新北市與市府成員進行團拜，今年開工第一天，4個大太陽就在黨中央強碰，剛好是高雄市長韓國瑜笑稱的一桌「麻將」。

9點一到，王金平、朱立倫、馬英九、吳敦義先後到場。朱立倫一抵達就先接受媒體訪問，隨後積極的和每一位中常委握手寒暄，王金平則是在受訪後就入座，馬英九沒有受訪就直接進場，吳敦義則是在受訪後入場，一路上臉上掛著笑容，會後頻頻發紅包給在場的黨工和媒體。

對於年前密會不分區立委一事，朱立倫證實，過年前有跟區域、不分區立委好朋友有不定期聚會，正好這一次不分區立委有七位到臨時工作室，一起吃便當、聊聊天，互道新年恭喜。

是否認為黨內初選越快越好，朱立倫說，對於在野黨而言，需要更多大選的準備時間，民進黨很可能4月中定案，國民黨不宜太晚，希望越快越好。

被問到初選時程是否越快越好？吳敦義則說，不是越快越好的問題，過去有慣例、有程序，例如什麼時候決定辦法、什麼時候公布開始登記，然後資格審查，接著民調7成、黨員投票3成，由中央委員會主辦的單位報給中常會，提全代會通過後確定，過去慣例最快4月就開始，最晚7月。

至於自己何時宣布參選？吳敦義僅回應，「過去慣例最快是4月開始，最晚是7月，大概是這樣」，他參不參選會在適當時間宣布，「大家不要讓我還沒決定時就隨意宣布」；他也強調，只要挑一個適當的人，品德、操守、政績、能力、忠誠度、熱忱都沒有問題，當然就會從中選擇；媒體追問「比你更適當你就不會出來了嗎？」他停頓一秒後用閩南語笑說：「妳怎麼這麼行？」

是否認為黨內提名時程過慢？王金平受訪時說，他曾多次講過，尊重黨中央的決定，說遲、說快，他想是個人感覺，依照往例，都是在5月才登記，6月正式必要的投票，最後總統提名人出爐，「我想現在沒有慢」。