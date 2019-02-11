過年開加班機被酸賣尊嚴！　華航老機長：不爽的對我來

▲罷工行動中有機師堅持不參與。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

華航機師連續4天罷工，傳出有未參與罷工的機師遭到肉搜，在這敏感時機點，一名華航資深機師在臉書自爆，去琉球加班的機長就是他，隔天飛長班的依然是他，這是罷工的結果，盡自己一點小小的力量，減少雙方損傷，霸氣嗆「不爽的，對我來」。事隔一日，機師已經關閉個人臉書。

這名未參與罷工的機師10日開始分享同事發言，包含「為了錢就賣掉你未來的尊嚴」、「看到某機長上班平常都在謾罵公司多爛多壞，結果今天卻支援飛時不到一個小時的加班機，開心賺外快」，雖然上述發言未指名道姓，但指射性強烈引起他的不滿。

▲老機長臉書嗆聲。（圖／翻攝自臉書，下同）

機師隨即再臉書發文回擊，「我就是那個飛琉球加班機的機長，隔天飛長班的依然是我」。他說，自己願意出班機是因為「這是『你們』（指機師工會）罷工的結果，我只盡一點小小個人的力量，讓雙方的損失減到最少」。

機師連環怒嗆，「不爽的，對我來」、「你們有什麼資格批評我」、「來，報名我奉陪，我去帶旅客返台，一起來，十四號返台，我兒子就是孤兒」。他還說，半年前總機師希望他能支援飛行，同時說公司會給一日二萬元的加班費，當場簽下名字，還刪除二萬的條文，認為支領薪俸本就天經地義，無須額外獎金，「受之有愧，這個錢，我不需要」。

▲機師連環怒嗆。