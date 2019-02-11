影／華航勞資二度協商倒數！　工會可接受「7.5HR＋配套 」

記者胡順惠／台北報導

華航勞資權益談不攏，機師罷工行動邁入第4天，癥結點在於雙方對「飛航時間」7.5小時或8小時可派遣三人想法不同，預計今（11）日下午5時在交通部的主持下進行二度協商。桃園市機師職業工會常務理事陳蓓蓓表示，7.5小時的數字這麼低，在進階式的前提之下可以「接受」，必需有配套措施。

陳蓓蓓代表華航機師親上火線，爭取勞工權益的形象深烙人心，被大家封為「女戰神」。面對即將到來的二度談判，她接受訪問時說，7.5小時如果有配套措施，可以在一個進階式的前提之下接受，但之前訴求就是希望不要過勞，因此需要一個配套措施。

▲機師工會常務理事陳蓓蓓。（資料圖／記者范綱儀攝）

交通部政務次長王國材稍早接受廣播節目訪問時指出，如果要屏除勞資疑慮，那今天的協商就要讓華航工會的人多發言，交通部在協商過程中只插手疲勞航班，勞資權益是尊重華航公司自理。他說，現在最重要是兩者怎麼達到平衡，華航的經營狀況沒有工會想像得那麼好，如果條件全部答應會增加太多成本，進而造成經營困難。

桃園市機師工會理事長李信燕也在節目中直言，「公司常常在協商會議反反覆覆」，之前協商會議討論人力招募的問題時，公司說不招募國際培訓機師，是因為人力過剩，但探討疲勞航班時又說人力短缺，工會沒有辦法判斷公司到底說的是真的還是假的。

▲松山機場華航櫃檯。（資料圖／記者呂佳賢攝）