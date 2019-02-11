2019年全球變局經濟受挑戰　蔡英文有信心克服：提3大努力

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日上午出席大陸台商春節聯誼時，提出政府因應全球經貿局勢變化的3大努力方向；同時在兩岸關係上，她也重申，政府從來不反對兩岸交流，地理距離這麼近，雙方頻繁的交流及互動，不僅是自然也是必然的發展。

蔡英文致詞時表示，2019年台灣面對很多經濟上的挑戰，全球經濟成長的趨緩，以及美中貿易衝突的變數，都對台灣的出口、經濟成長，以及產業環境，造成一定程度的影響。

不過蔡英文指出，經濟挑戰也是轉型升級的契機，政府有信心跟大家共同克服困難，替台灣經濟打開一條活路。同時她也提出三個政府努力的方向。

首先，蔡英文提出「擴大內需，尋找新的成長動能」。在過去兩年多來，推動5＋2產業創新、前瞻基礎建設計畫、綠能發展、都市更新、社會住宅、長照2.0等，目的在於改善整體的總體經濟結構，增強內需動能，「今年，我們會更加速落實執行這些計畫。 」

另外，蔡英文表示，財經部門近來也積極採取各項具體措施，來活絡國內消費和投資，例如降低租稅負擔，包括：調高綜合所得稅標準扣除額、調降最高稅率及調整基本生活費；推動擴大國旅補助方案；實施節能設備優惠補助措施等。

第二點，蔡英文提出「全力協助台商回台投資，提升產業競爭力」。她認為，因應全球經濟及美中貿易新情勢 ，對台商來說，最有效、也最可靠的方式，就是把生產基地移回台灣，「換句話說，我們要將台商製造轉變成台灣製造，各位的事業就可以有效避免受到貿易制裁或報復的波及。」

她進一步表示，尤其是具有未來性的投資及製造，包括人工智慧、物聯網技術、工業4.0等等，廉價勞動及資源成本，已經不再是廠商生產的唯一考量因素，「現在就是台商回台投資的最好機會。台商朋友們，政府張開雙臂歡迎各位回來投資。 」



蔡英文表示，政府提出了「歡迎台商回台投資行動方案」，就是要以企業需求為導向，提供客製化的單一窗口服務；整合土地、水電、人力、稅務、以及資金等政策措施，來幫大家排除投資障礙；特別是近幾年企業一直憂慮的「五缺」問題，政府有決心、也有能力面對解決。



第三點，蔡英文提出「行銷台灣，全球佈局」。她認為，台灣是高度開放的海島經濟，出口仍將是未來經濟成長重要動能之一，所以要加倍行銷台灣，更加的擦亮「台灣製造」的招牌；同時，要將「美麗的台灣」，推銷給世界各地的朋友，讓台灣成為各國人民出國旅遊的首選，引進經濟的活水。



另一方面，蔡英文提到「新南向政策」，為加強全球佈局跨出了關鍵一步，近來各國積極推動和印太國家的合作，也印證了遠見。今後政府會採取更積極的作為，發展和新南向國家的經濟策略夥伴關係，並協助廠商加速進行佈局。



最後，蔡英文也提及「兩岸關係」，她向台下所有台商表示，政府從來不反對兩岸交流，兩岸之間地理距離這麼近，雙方頻繁的交流及互動，不僅是自然、也是必然的發展。

蔡英文表示，兩岸間各層面的交往已經很密切，無論是觀光、經商、婚姻，各式各樣的交流互動，都不應該被任何政治框架及前提所限制、干擾，「兩岸唯有平等尊嚴，才能互惠互利，共創雙贏，這也是台灣社會的共同期待。 」

蔡英文強調，兩岸之間的任何爭議都可以，也應該坐下來談，共同化解爭議跟分歧，這是她一向的信念；而兩岸關係的和平穩定，是亞太地區的重要議題，台灣身為國際社會負責任的一員，政府會持續的致力於維護兩岸關係的和平穩定，「但是我也要提醒，責任從來不是單方面的，所以，我也期待區域內所有的參與者，都能夠負起維護區域和平穩定的責任。」

▲2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文發表談話。（圖／記者湯興漢攝，下同）

