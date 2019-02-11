蔡英文：兩岸互動不該被政治框架、前提限制！責任也非單方面

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日上午出席大陸台商春節聯誼時，在兩岸關係上，她重申，政府從來不反對兩岸交流，地理距離這麼近，雙方頻繁的交流及互動，不僅是自然也是必然的發展，「無論是觀光、經商、婚姻，各式各樣的交流互動，都不應該被任何政治框架及前提所限制、干擾」。

蔡英文發表談話時，談到大陸台商相當關心的兩岸議題。她向台下所有台商表示，政府從來不反對兩岸交流，兩岸之間地理距離這麼近，雙方頻繁的交流及互動，不僅是自然、也是必然的發展。

蔡英文表示，兩岸間各層面的交往已經很密切，無論是觀光、經商、婚姻，各式各樣的交流互動，都不應該被任何政治框架及前提所限制、干擾，「兩岸唯有平等尊嚴，才能互惠互利，共創雙贏，這也是台灣社會的共同期待。 」

蔡英文強調，兩岸之間的任何爭議都可以，也應該坐下來談，共同化解爭議跟分歧，這是她一向的信念；而兩岸關係的和平穩定，是亞太地區的重要議題，台灣身為國際社會負責任的一員，政府會持續的致力於維護兩岸關係的和平穩定，「但是我也要提醒，責任從來不是單方面的，所以，我也期待區域內所有的參與者，都能夠負起維護區域和平穩定的責任。」

▲2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文發表談話。（圖／記者湯興漢攝，下同）

