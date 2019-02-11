他嘆年輕人台語爛...「連南部囡仔也是」　網無奈：北部問題大

▲學校教台語，還是比不上身處在講台語的環境中。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「80年次以後會說台語的是不是很少？」一位網友日前在PTT八卦板上表示，經過觀察，他發現現在許多台灣年輕人普遍不太會說台語，連南部也不例外。對此部分鄉民表示「北部問題很大」，不過也有許多年輕人回文表示自己會講台語，「只是外出比較少用到」。

一位來自北部的男網友在PTT上表示，經過觀察，發現無論是南部或是七年級生好像都不會講台語（閩南語），遑論民國80年後出生的人。他表示目前最會講的應該是四、五年級生，議題也吸引網友們熱烈討論。

有部分網友主張「北部環境問題大」，即使老一輩的人彼此之間會講台語，對下一輩還是會不自覺說國語，孩子沒有了環境，即使學校有教也沒用；常用台語溝通的人，到了北部讀書或工作，因為身邊沒人會講台語，自然而然就會比較少用。

▲許多上一輩的阿公阿嬤也跟孫子講國語了。（圖／CFP）

也有人認同原po說法感慨表示，「很多人會聽但不會講」、「現在年輕人就算會講也是不順」、「桃園7年級前段，學生時學校調查，身邊沒人能說流利母語」、「現在本土劇的台語其實不是很標準，有些是硬轉的」、「我上大學才知道有人連早安的台語都聽不懂...」。

不過也有中南部地區的八年級生表示，自己還是會講台語，「82北部人，我攏看布袋戲學台語」、「起碼彰化的八十年次都會吧」、「平常不太講台語，但對罵時台語很遛」、「很多是年輕人很溜但出外不常用」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！