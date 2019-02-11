開工紅包「3張百元鈔」！她好奇問數字含義　網爆1句…曝超中肯神解

▲許多人都有拿到開工紅包。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

年假過完了，11日迎來上班族開工日，許多公司選在今天舉行新春團拜，也發開工紅包給員工。一名女網友拿到紅包後，發現包的金額是100元鈔票共3張，因為去年也是這個數字，讓她忍不住好奇貼文詢問「有人知道開工紅包300的意義嗎？」貼文吸引不少人回覆，其中有網友留一句話，讓大家直呼超中肯。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，PO出她領到的300元開工紅包，文中詢問「有人知道開工紅包三百的意義嘛？去年也是三百！不懂這個數字的意義」。話題吸引網友討論，大家紛紛留言猜「無三不成禮」、「不是都66大順嗎」、「300=上班的意思嗎」、「開工了，殺吧，三百（台語），上吧」、「三陽開泰」。

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▲原PO好奇紅包數字的意義。（圖／翻攝自爆廢公社）

有人則說，不管包多少都好，「很多只有兩張，很棒了」、「有總比沒有好，主要是一個紅而已」、「不然你想多少」。還有許多網友爆出超中肯的一句話，讓不少人笑翻「因為包200會被嫌少，所以多包100」、「其實是要包200，不小心多放了一張」、「100不能看，200太少，400不吉利，500、600太多 ，乾脆300吧！」

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