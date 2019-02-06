山東大爺捨「除夕團圓夜」狂排8.5小時　搶下北京雍和宮頭香

▲山東濰坊劉先生搶下初一雍和宮頭香。（圖／北京青年報）

大陸中心／綜合報導

除夕夜的一大重頭戲就是搶初一頭香，根據傳統習俗，若能搶下「第一炷香」，就能在新的一年獲得好運。北京雍和宮在除夕晚上10點出現一位山東大爺，捨棄與家人團圓的時間，徹夜排隊8.5小時，終於搶到頭香。事後他笑著說，搶頭香就是想討個好彩頭，「希望來年事業、生意都順順利利」。

▲劉大哥從除夕晚上10點半就開始排隊。（圖／北京青年報）

根據《北京青年報》報導，為了搶雍和宮的「第一炷香」，家住山東濰坊的劉先生從除夕晚上10點半就開始排隊，等了8.5小時後，終於成功插上頭香。

劉先生說，祈福的人都相信有誠則靈，徹夜排隊就是為了能搶頭香，圖個好彩頭，希望來年事業、生意都能順順利利。

▲大年初一北京雍和宮搶頭香群眾。（圖／CFP）

除了劉大哥，家住北京的李小姐就因為晚到一步，除夕吃過年夜飯後，凌晨0時抵達雍和宮，現場卻已有10多人在排隊，因此沒搶到頭香。

綜合陸媒報導，清晨5時，現場排隊人潮已接近500人，隊伍綿延300多公尺長。又因天氣寒冷，「搶頭香」的朋友大多穿上了厚外套。不少人認為，為了能早點燒香，雖然天氣寒冷，但排隊時既不敢喝水，也不敢吃東西，就是擔心去洗手間時位置被占走，好運也沒了。

▲廟方估計，約有7萬人會在初一前往雍和宮燒香祈福。（圖／CFP）

雍和宮工作人員指出，依照往年情況估計，今年春節期間，約有7萬至8萬人到雍和宮燒香祈福。也有報導指出，各大廟會已開門迎客，作為北京兩大人氣最旺的廟會，5日地壇廟會遊人量達到18.3萬人次，龍潭廟會遊人量則達到16.8萬人次。

雍和宮始建於清康熙33年（公元1694年），是康熙帝為第四子胤禛（雍正帝）建造的府邸。由於胤禛後來被封為「雍親王」，當時也被稱為「雍王府」，俗稱「四爺府」。胤禛即位後1725年便將這座府邸命名為「雍和宮」，成為帝王行宮，名字一直沿用至今。1735年雍正逝世後，乾隆帝在1744年下旨，將雍和宮從行宮轉為藏傳佛教寺廟，直至今日。

▼北京雍和宮。（圖／CFP）