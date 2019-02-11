超人裝老師迎開學　國中小學童善用紅包保險術

▲北市西門國小開學日校長老師扮超人裝歡迎學生。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

今天開始學校陸續開學，人壽公司提醒家長可善用孩子過年紅包錢，強化孩子的意外及醫療雙保障，再來也要好好檢視家長自身的壽險、醫療險規劃。

全球人壽表示，國小與國中的孩子們，精力旺盛、活潑好動，容易在校內或上學途中不小心發生意外，或是容易受到群聚感染、生病住院，父母的責任尤為重大。此階段的孩子們，因年紀尚幼，較容易發生嬉鬧玩耍導致跌倒等意外，建議優先強化意外醫療保障，規劃意外醫療住院日額保險金，以及意外醫療實支實付雜費理賠的部分。

對於意外醫療住院日額保險金額度安排，依目前大型醫療院所自費病房至少每日需自費2,000元以上，以學生保險提供每日1,000元的住院病房費給付，保障仍顯不足，且孩子住院，父母也可能需要請假照顧，住院日額保險金額度應以小孩住院可能會選擇的病房類型差額及父母工作日薪，兩者加總作為所需保額的規劃。

尤其小孩年紀尚幼，不可能獨自留住醫院，父母之一可能要請假照顧小孩，薪資可能短缺，可用意外醫療住院日額保險金，補償照顧子女而產生的薪資損失。

因意外產生的治療或藥物費用，父母若要幫孩子選擇最好的治療或藥物，通常是健保不給付的自費藥，就得仰賴意外醫療實支實付的雜費理賠額度。至於因疾病住院或治療，則投保的觀念與上述相似，但要選擇日額型住院醫療險或實支實付醫療險。

父母幫小孩檢視保障的同時，也別忘了自身的壽險及醫療保障，一定要先保父母、再保小孩。因為父母是子女們主要的經濟支柱，若父母倒下了，子女將會頓失所依。