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豪放女只穿「淡粉薄背心」上街領錢　胸前兩點呼之欲出

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▲女子只穿一件薄背心就出門提款，胸部若隱若現讓路人看了害羞又尷尬。（圖／翻攝自Facebook／SG Warehouse Sales & Events）

國際中心／綜合報導

有時候為了急著出門，或不想花時間打扮，往往會選擇以一身「簡單輕便服裝」就上街。不過新加坡有一位女子的外出服裝似乎「太過簡單」了，最近她被人拍到只穿了一件淡粉色背心型睡衣，還有一雙拖鞋，其他「什麼都沒有穿」，胸前兩點甚至「若隱若現」，就這樣大剌剌的來到地鐵站旁的自動提款機領錢。路人拍下照片放上網後，讓網友看了直呼「這樣穿清涼過頭了！是想紅嗎？」

根據馬來西亞《中國報》報導，這名年約30歲的女子當天僅身穿一件輕薄的淡粉色絲質背心，就來到新加坡烏節（Orchard）索美塞地鐵站（Somerset）的一處提款機前面領錢。因為背心的剪裁設計，在胸口與手臂的部分有個很大的開口，讓她大片肌膚露在外頭，胸部更是好幾度面臨「走光」風險。加上衣服領口位置相當低，不論她雙手交叉放在胸前，還是舉起手輕輕撥動頭髮，胸前兩點幾乎都「呼之欲出」。另外，由於背心長度能剛好遮掩到臀部的位置，也無法確定她裡面有沒有穿著褲子。

▲ 即使女子雙手交叉放在胸前，仍面臨走光風險 。 （圖／翻攝自Facebook／SG Warehouse Sales & Events）

女子在公開場所「清涼又豪放」的造型，讓路過及後方等待提款的其他民眾都看傻了眼。畫面被人拍下來發佈到網站後，也令許多網友直呼太過裸露，甚至痛批「這不是潮流，這是下流」、「萬一到時候出什麼事，又要來怪別人了」、「已經是暴露狂的程度了」

對此，當地資深律師符兆明解釋，這名女子的行為在法律上屬於「灰色地帶」，如果她因為穿著太過清涼，引起民眾不滿向警方投訴，可能就會觸犯《公共秩序和滋擾》法令，被當成「公共滋擾」或「裸露」案件處理。

不過符兆明也補充，「當然如果她公然裸露、或其實是在地鐵站公然拉客，那就要另當別論了，因為這樣就一定是犯法的」。

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