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泰國觀光海灘驚見「2無頭男屍」已死7天　海裡浮1顆長髮女頭顱

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▲▼泰國湄藍平海灘海灘上驚見無頭男屍。（圖／翻攝自news.com.au）

▲泰國湄藍平海灘上驚見無頭男屍。（圖／翻攝自news.com.au）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong）的知名觀光景點湄藍平海灘（Mae Ramphueng Beach）日前發生了恐怖命案，民眾前後在海灘上發現兩具無頭男屍，還有一顆疑似是女性的頭顱。由於三具體都已經在海水中浸泡多日，嚴重腐爛難以辨認身分，警方目前還在調查中。

綜合外媒報導，其中一具無頭男屍被發現時，全身裸體，脖子上有切割傷口，警方研判，該男在至少1個禮拜前就已經死亡，之後被沖到湄藍平海灘，死者的手腕上有三個英文刺青，但但是因為已經在海裡浸泡太久，難以辨認上面的字，也難以確認身分。

第二具無頭男屍則是指穿著內褲，被發現的地點在距離度假勝地PMY海灘約10公里處，當地媒體報導，該男至少已經死亡10天。另外，南羅勇府警長布亞豪（Pol Col Prasert Buakhao）表示，當地的附近的海域裡發現一顆頭顱，由於有著長髮，初步懷疑是屬於女性。

但是，由於這三具屍體都嚴重腐爛，目前還難以辨認身分，警方初步研判，這三起案件之間有關聯。羅勇府地區距離曼谷只要大約2小時的車程，是年輕背包客喜愛的去處，其中湄藍平海灘更是熱門景點。

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