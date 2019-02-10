想帶豆花搭捷運！陸女被拒怒潑員警一身　網氣：驅逐出境

▲女子想帶豆花入站，被拒絕後便攻擊員警。（圖／翻攝自臉書／Pau Mesias）



國際中心／綜合報導

中國大陸籍23歲女學生張佳樂（Jiale Zhang，音譯）9日試圖帶豆花進入菲律賓的捷運站，由於當局近期加強戒備恐怖攻擊，不得攜帶飲料與其他液體走入站內，她被勸阻後，便憤而將豆花潑在員警身上，後來被逮捕。對此，有菲國網友拍攝到起衝突的畫面，紛紛要求將這名女子驅逐出境。

網友Pau Mesias在臉書上傳3張照片，可見男員警的制服上沾著豆花，地上也都是白色的痕跡，張佳樂則是站在旁邊。網友寫道，捷運站不允許帶著飲料或其他液體進入，「你是外國人，你不懂得尊重。」

▲張佳樂與員警陷入爭執。（圖／翻攝自臉書／Pau Mesias）



根據《菲律賓星報》報導，張佳樂居住在菲律賓曼達盧永城市（Mandaluyong City），在一所設計學院就讀。當時她要進入捷運第3線博尼站（Boni station），值勤員警告訴她不能帶著豆花進去。

沒有遵守規則，張佳樂反而大發雷霆，並把豆花潑在員警身上，她事後被逮捕並前往警局，面臨多項指控。交通及通訊部（DOTr）表示，相關官員正在考慮，是否要暫時或永久禁止張佳樂進入捷運第3線，因為她「表現非常粗魯」。

照片如今在網路上持續發酵，很多人不滿員警遭到羞辱。捷運第3線則重申，所有的嚴格措施都是為了保障乘客的安全。移民局將與交通及通訊部、菲律賓首都地區警察辦公室協調，評估張佳樂是否違反任何移民法規。