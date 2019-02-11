華航地勤也傳超時？台北市議員黃郁芬要求立刻勞檢

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

華航機師罷工進入第4天，對於外傳有地勤人員被迫加班調度，台北市議員黃郁芬11日指出，華航應停止強迫地勤人員超時加班，讓地勤承擔公司應該負起的責任，另一方面卻以地勤之名讓公司其他員工去主管機關前抗議的兩面手法。黃也說，華航應拿出誠意，跟工會代表好好討論工會所提出的訴求，拿出資料、攤開數據來協商，同時並呼籲台北市勞動局立刻勞檢華航，確認地勤人員是否被迫違法超時加班。

對此，台北市勞動局表示目前尚未收到具體申訴案，若有明確的個案權利受損，可針對華航於台北市的工作地點松山機場，進行相關勞檢，並呼籲資方針對機師工會訴求，釋出善意協商。

黃郁芬11日在臉書上表示，華航機師罷工持續進行中，昨天有兩種與華航地勤人員相關的新聞，第一種，是據說有「地勤」人員不滿機師工會罷工，聚集至交通部反對罷工。但新聞消息曝光後，有許多華航地勤人員表示沒看過電視上「抗議的地勤人員」。

▲黃郁芬要求北市勞動局針對華航地勤進行勞檢。（圖／取自黃郁芬臉書）

黃郁芬說，這些抗議的經理們馬上被許多網友及地勤人員「打臉」，原來華航公司的人上班時間不好好上班，也不化解勞資之間的衝突、也不幫忙處理罷工行動的應變，還有多餘的人力號召經理們到交通部前抗議，可見華航公司的主事者，一直到現在都還不明白現在真正重要的事情是什麼。

黃郁芬還說，有地勤人員指出，華航自罷工行動以來，陸續傳出強迫地勤人員提前收假、違法超時加班，機師工會甚至指出，有地勤人員「被恐嚇若未成功聯繫到機師，可能將以曠職處理」等等的離譜行徑，「希望華航高層可以停止這種，一面強迫地勤人員超時加班，讓地勤人員去承擔公司應該負起的責任，另一方面卻以地勤人員之名，讓公司內的其他員工去主管機關前抗議的兩面手法。」



「現在真正重要的，是拿出誠意，跟工會代表好好討論工會所提出的訴求，拿出資料、攤開數據來協商。」黃郁芬呼籲華航，請正視機師們的訴求，確實保障國人的飛航安全，不要再耗費公司人力去演戲。



此外，黃郁芬也呼籲台北市勞動局長賴香伶，除了昨天在網路上向民航局及社會大眾呼籲對於罷工行動的理性討論之外，現在就有做為台北市勞動局職責內能做的事情，也就是立刻勞檢華航，確認地勤人員是否被迫違法超時加班，以昭公信。