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5.5億合約破局！脫歐大限前再出包　渡輪公司被爆「根本沒船」

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▲▼ 抗議脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫歐大限即將來臨，許多協議仍尚未敲定。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

距離3月29日脫歐倒數不到50天，英國政府卻再度出包，運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）原本與一家渡輪公司簽訂海運合約，竟遭到媒體爆料該企業根本沒有船隻。雖然英國交通部趕緊滅火，聲稱已決定結束合約，但葛瑞林仍面臨抨擊並被要求下台。

葛瑞林原先授予Seaborne Freight公司價值1380萬英鎊（約台幣5.5億元）的合約，但該企業其實沒有任何船隻，儘管早就遭受批評，英國政府仍在去年12月簽署合約。交通部日前表示，Seaborne Freight的支持者退出交易後，便無法與政府達成協議，因此決定終止合約。

▲▼英國運輸部長克里斯·格林格（Chris Grayling）。（圖／路透社）

▲英國運輸大臣葛瑞林。（圖／路透社）

交通部補充，政府已與部分公司展開更進一步的談判，以確保如果發生「無協議脫歐」後，能夠擁有額外的貨物運輸能力。對於政府出包，工黨則堅稱葛瑞林應該要請辭或被解僱；工黨運輸事務部發言人麥唐納（Andy McDonald）說，葛瑞林所帶來的災難日益壯大，「正如我們所預測的，Seaborne Freight的合約已被取消。」

麥唐納措辭嚴厲，他說，雖然首相梅伊（Theresa May）現在需要盟友，「但在國家受到侮辱後，我們不能讓這位無能的運輸大臣繼續羞辱。他必須離開。」工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也批評，提出合約前，政府聲稱已審視過內容，然而，很顯然根本沒注意該企業是否有船隻。

Seaborne Freight公司除了沒有船隻，商業條款還疑似抄襲另一家餐飲業者，因為內容出現「任何餐點／訂單」。有媒體指出，該企業是新創公司，過去從未參與過類似的工作。

葛瑞林過去曾表示，他已經做了稱職的調查，也不會為了「支持英國新創產業」而道歉。目前，外界對於「無協議脫歐」情況越來越憂心，在歐日商協會（JBCE）就表示，如果英國在沒有達成協議的情況下離開歐盟，成員將面臨嚴重後果。

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關鍵字：脫歐,英國

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