買北捷票卡能求豬年運勢　1／31龍山寺站「限量5000顆！」

▲龍山寺站某一售票機台獨家販售樂吉籤祈福票卡。（圖／北捷提供，下同）

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農曆年節到來，龍山寺捷運站近期推出樂吉籤（Lucky Trip）超吸睛，據了解，這台紅通通的自動售票機從31日上午10時起，限量販售5000顆特製票卡，一旦民眾購票，螢幕上便會出現健康、愛情、事業選項，能將籤詩收據印下來收藏，前200名還能獲得由龍山寺提供的免費平安符。

台北捷運公司首度與艋舺龍山寺合作，31日起在捷運站獨家販售樂吉籤祈福票卡，限量販售5000顆，每顆售價50元，每人限購2顆，而祈福票卡為1次票，啟用後不需回收，旅客可收藏紀念。

北捷表示，名稱取Lucky的諧音，把Trip加入代表對旅客旅途中的好運與祝福；票卡顏色則有別於以往單程票的藍色，採用喜氣洋洋的桃紅色；圓圓票卡（Token）正中央，有個大大的「吉」字，別出心裁以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫，更是直接表達樂吉籤（Lucky Trip）主要意涵。

旅客購票後，自動售票機螢幕上有健康、愛情、事業三個選項，可選擇其中一項，購票結束後，畫面會出現呈現所求的籤詩收據及QR code，可用列印或手機儲存。北捷表示，為了答謝大家對樂吉籤的愛護，現場還有限量免費紅包袋可供兌換，只要憑樂吉籤以及購買收據，即可向龍山寺站詢問處免費兌換樂吉籤特製紅包袋，數量有限。

▲祈福票卡為1次票，啟用後不需回收，旅客可收藏紀念。