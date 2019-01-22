「整袋舊衣送街友」掀仿效潮　人安站長：收納困難成問題

▲街友收到大量衣服也沒有地方放。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

一名男網友日前在《Dcard》分享，把自家穿不到的舊衣服清出，整袋提到龍山寺分給街友，沒想到街友只拿了一件，其他都拿去發給更需要的人，故事感動許多網友的心，不少人也想效仿捐出衣物。人安基金會新北平安站站長程郁盛指出，大量發放衣物給街友可能並沒有地方收納，也會造成環境問題。

人安基金會是一個救助街友的社會福利團體，程郁盛表示，目前艋舺公園露宿街友均有相關社福團體關懷訪視，並定期提供衣物與保暖物資，目前街友的睡袋、外套、衣物並不缺乏，大量發放給街友可能造成街友沒有地方收納，並造成艋舺公園環境問題。

程郁盛還說，街友均以成年男性為主，民眾若要捐贈衣物，應避免捐贈女性衣物、童裝等物資，捐贈之衣物以新的優先，二手衣物應清洗乾淨並整理分類，減少工作人後續處理之辛勞，如果民眾想捐贈愛心物資，可與人安基金會連繫，由社福人員整理與管理，再轉發給街友、獨居老人等弱勢民眾。

▲街友均有相關社福團體關懷訪視。（圖／記者季相儒攝）

《ETtoday新聞雲》21日發布龍山寺街友扛走整袋舊衣！「只留1件外套」其他全分人 渺小心願神催淚，不到一天時間就吸引超過7千人按讚、300多人分享。許多網友在底下留言表示「可以發起舊衣活動外套長袖」、「台中還有哪裡可以送外套的地方？我也是想要給街友！」

因為文章引起廣大迴響，人安基金會希望傳遞正確觀念，讓民眾能真正幫到街友。據了解，男網友家中清出許多舊衣服，因為穿不到就想捐出去，他本來打算直接丟到舊衣回收箱，剛好看到消息說最近有冷氣團，又想到常有街友天冷猝死路邊，乾脆直接整袋提到龍山寺廣場要分街友，本來打算一件一件發完，但怕傷到一些人的自尊心，就在袋子上寫「覺得冷可以拿」。

沒想到過沒多久，出現一位街友把整袋衣服給提走，正當原PO感到懊惱的時候，發現原來那位街友並不是要獨佔衣服，而是把衣服一件件拿出來，評估過後拿去分給年紀較大、行動不便跟衣物較少的人。

男網友說，「他自己只留了一件外套，還有一條毛毯給他的狗狗（狗狗看起來年紀滿大的）」。他也在文中直說，對這件事感到很訝異，「我一直以為在這種糟糕的生活條件下還能為他人著想的人根本不存在，感謝這位街友打破了我的思維」。

原PO直呼，如果有人有用不到的舊衣物也可以捐出，不論是直接給街友、丟舊衣回收箱或送動物之家，「這些對我們來說當作垃圾丟棄的東西很可能就是他們度過寒冬的救命稻草」。