「世堅扶龍錶」韓國瑜一戴秒爆紅！　網瘋搶苦笑：已經大缺貨

▲韓國瑜帶新手錶，非常亮眼。（圖／記者宋德威攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜於昨（9日）晚上參加高雄燈會開幕，戴了一只新的手錶，並表示是王世堅送的，結果手錶一被韓市長戴上便引起熱議，網友紛紛笑稱這是「世堅扶龍錶」。然而，才不到一天，就有許多韓粉想買都買不到，苦笑「已經缺貨了」。

韓國瑜在昨晚燈會時，被問起這只新手錶是誰送的，他笑稱「如果讓大家猜100次也猜不到」，便直接公布答案，沒想到竟然是民進黨台北市議員王世堅所贈，而且還送了一對；他也補充，手錶是對方過年前寄給女兒韓冰，請她轉交。王世堅認為，雖然和韓政黨不同，但兩人都是很真的男子漢，所以送了一對錶給韓國瑜，另一只應該是由「佳芬姊」戴。

▲韓國瑜帶新手錶為王世堅所贈。（圖／記者宋德威攝）

該消息傳出後，馬上讓該手錶爆紅，並被網友命名為「世堅扶龍錶」，該手錶目前已在許多購物平台上大缺貨。有網友指出，這只Timberland手錶「簡約、俐落、經典」，為316L不鏽鋼錶殼製造，生活防水100米，錶面Timberland有logo設計，展現率真且不做作的風格。狂野大膽、摩登又現代，凸顯強烈的個人特色，充滿獨特風格。

即便有許多網友手刀速度成功搶購到這只手錶，但也有不少網友紛紛瘋喊「我也要買！」，卻已經為時已晚，有網友留言，「好想買來戴，可惜已經缺貨」、「這手錶真的直接爆紅」、「看來只能等預購了」。

▲該手錶目前幾乎在各大平台缺貨 。（圖／翻攝自奇摩拍賣）



韓國瑜的人氣超夯，之前韓國瑜簽署第一份公文用的國旗鋼筆也一度賣到缺貨，還有他每次出現幾乎都是穿著的藍襯衫，也成了個人「招牌特色」，意外帶動商機，一樣賣到缺貨。