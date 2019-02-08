「泡麵王」竟奪下全店熱銷冠軍！量販2018前5名排行榜出爐

▲量販販售商品眾多，滿足消費者各種需求。（圖／記者李毓康攝）

記者曾婉婷／綜合報導

量販賣場為不少消費者主要購物選擇。然而，量販店中哪些商品最熱銷呢？國內兩大量販業者均統計了去年前5名排行榜。其中，家樂福熱銷寶座則是被統一肉燥麵所奪下；而愛買的熱銷第一名為King玉子蛋。

根據家樂福統計指出，去年熱銷前5名分別為，統一肉燥麵、黑松沙士、 Zespri陽光金圓頭奇異果、台式麵包、愛之味牛奶花生。而愛買2018前5名排行榜則為，King玉子蛋、洗選鮮蛋、自製韓國麵包、 Zespri陽光金圓頭奇異果、金牌啤酒。

家樂福指出，統一肉燥麵去年賣出約590萬包，奪下全品項熱銷第一名寶座，其次的黑松沙士則賣出540萬罐；而Zespri陽光金圓頭奇異果也有500萬顆銷量；另外，台式麵包去年也賣出310萬顆，愛之味牛奶花生去年銷量則是250萬罐。

愛買則表示，以銷量來說，因賣場平均都是30歲以上的家庭跟主婦，故最熱銷的前四名都是購買頻次高的家用食品，韓國麵包更是愛買獨家研發口感，年年進入前三名，而主婦最愛的蛋就佔了兩名。至於奇異果因單顆單價約5～7元較低，所以穩坐水果第一名寶座。

除了統計出的前5名熱銷排行榜外，其實香蕉也是量販熱銷明星商品，以家樂福統計，去年賣出約140萬公斤，奪下全店第6名。而愛買也賣出138萬公斤，排在第9名。另外，從排行中可發現，消費者很愛到量販購買台式麵包，愛買的台式麵包去年賣掉151萬個，奪下第8名次。