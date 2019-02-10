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春節吃太多！　運動時這樣做可賺7倍信用卡紅利、省保費

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▲▼跑步,運動,健康。（圖／達志示意圖）

▲運動搭配外溢保單可省下保費或增加保額。（圖／達志示意圖）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年假期將結束，9天連假吃太多是該來運動，在運動時若能配合信用卡優惠，或是搭配外溢保單，不僅最高能賺7倍信用卡紅利，也能省下保費，一舉數得。

根據體育署最新統計數據，有在運動的民眾每周運動約3.57次，每次運動62.67分鐘，從事的運動項目以散步、走路、健走、慢跑佔大宗，有77.6%。

Money101董事總經理周純如表示，國內金融業者看準這波運動浪潮，發行與穿戴裝置結合的金融產品，像是有銀行業祭出以燃燒卡路里多寡加碼回饋信用卡紅利，或是保險業推出以健走步數來決定保費折扣率的外溢保單，讓運動族越動越有感。

去年底永豐銀行發行了市場上首張以燃燒卡路里數來決定紅利加碼倍數的「SPORT卡」，每月燃燒3000卡、5000卡、7000卡可以獲得3、5、7倍紅利，在指定運動通路消費則享10倍紅利回饋，試算下來，現金回饋率最高可達3.96%。

周純如表示，雖然多數民眾申辦信用卡偏好仍以「現金回饋卡」為主，然而，紅利若能精明累積、聰明折抵，回饋率甚至能比一般市場上1.5%現金回饋卡還要高。

此外，國內也有4家人壽也推出與行動裝置結合，走越多、省越多的外溢保單，像是國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽，保費折扣從1%至10%。

四家人壽保費折抵的條件是依照平均每日健走步數來算出折抵率，以富邦來說180天平均走1萬步，隔年保費就能折10%；中壽只要120天平均走9000步就能折5%；台灣人壽180天平均走1萬2000步，次年享4%保險金回饋。

國泰人壽比較特別，只要每日完成7500步，就可以獲得雙重回饋，其一、達標換現金，只要一週有5天達到單日健走7500步，就可獲得7-11現金100元抵用券，最多可以拿104週，即1萬400元；其二、達標送保額，在投保兩年內有12個月達標，保額加碼5%，20個月達標，保額則加碼10%。

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關鍵字：過年,連假,運動,外溢保單

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