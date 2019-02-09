　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼15 時 49 分國 3 北向 227k 發生 2 小客車追撞事故占外車道，回堵 4 公里。（圖／高公局提供）

▲下午3點49分國3北上227k發生2輛自小客車追撞事故，占據外車道，回堵4公里。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

大年初五，春節假期第8天，國道交通量以北上為主，今日國道壅塞路段有國5宜蘭到雪隧和國6東草屯到霧峰系統，其他像是爬坡路段及交流道路段，受到匯入車流干擾影響回堵，其餘路段大致車流正常。高公局預估國5北上車潮將塞到晚上11點。

高公局表示，由於春節期間，交流道路段為兼顧地方交通影響，匝道儀控未採嚴格緊縮，故在匯入大量車流衝擊下，局部路段壅塞自然產生。截至下午5點，國道總延車公里為86.8百萬車公里。 另外，下午國道發生數起事故，影響交通較劇的有2起，包括了下午3點23分國1北向320.5k發生2輛自小客車追撞占據內車道，回堵約4公里；另一起下午3點49分國3北向227k發生2輛小客車追撞事故，占據外車道，回堵4公里，影響整體車流。

▲15 時 23 分國 1 北向 320.5k 發生 2 小客車追撞占內車道，回堵約 4 公里。（圖／高公局提供）

▲下午3點23分國1北向320.5k發生2輛自小客車追撞占據內車道，回堵約4公里。（圖／高公局提供）

明天大年初六為春節假期最後一天，開車使用國道民眾以返鄉及短途出遊為主，預估國道總延車公里為105百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.2倍）。

高公局初六疏導措施

1.下午2點-晚上9點國5蘇澳至頭城北上高乘載管制

2.單一費率

3.深夜0-5時暫停收費

4.國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費

5開放路肩

初六壅塞路段

1.國1北上西螺-埔鹽系統

2.國1北上新竹系統-竹北

3.國3北上關西-大溪

4.國3北上霧峰系統-霧峰

5.國5北上頭城-坪林路段

建議北上用路人儘量在初六上午10點前出發，另外，國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行，最後，呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。

ET快訊
初五走春「BMW大7」正撞紅心！車頭慘被水泥牆剖2半　駕駛嚇
高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！國中「雙馬尾＋水嫩肌膚」仙氣破表
機師罷工！范瑋琪1家出國回不來　「告訴我是愚人節玩笑」挨轟

關鍵字：春節塞車,國道,過年期間,初五,北上車潮,國5北返

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

正班機、加班機全爆滿！交部啟動軍機疏運　載210金門收假客回台

春節連假收假日！國道易塞路段預測公布「北上最好上午10點前」

「古早味的悠遊卡」！　網驚：20年沒看過了「曾因它被媽媽打」

超夯！高雄愛河燈會小提燈「鴻運豬」　上千民眾樂領取

感情總是吃虧「仍不改初心」　魔羯、射手、處女座都上榜！

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

正班機、加班機全爆滿！交部啟動軍機疏運　載210金門收假客回台

春節連假收假日！國道易塞路段預測公布「北上最好上午10點前」

「古早味的悠遊卡」！　網驚：20年沒看過了「曾因它被媽媽打」

超夯！高雄愛河燈會小提燈「鴻運豬」　上千民眾樂領取

感情總是吃虧「仍不改初心」　魔羯、射手、處女座都上榜！

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

愛笑、握手禮儀！孫興慜旅外路謝漢堡栽培　退役前絕不上節目

選擇合庫安定生活　陳孝允看淡職棒路

教學片！鮮肉花藝老闆DIY開運花禮　5分鐘就能「蒸蒸日上」

超市2018年度泡麵排行榜出爐！「泡麵王」穩坐霸主寶座　網曝內行人吃法

高空彈跳膩了？紐西蘭「人體高空彈射」一秒噴出去

過年看文藝／「能畫多久就畫多久」 手繪電影海報師傅的彩繪人生

比「不要輸給雨」更熱情！　東方神起允浩的正能量語錄

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

《如懿傳》五阿哥光頭照被撿走…秒變科幻片男主角！　票房掃69億打敗周星馳

追尋夢想最後回歸原點的心靈之旅　繪本《鯨魚芭芭離家記》

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

這生肖財運旺！他幫爸挑刮刮樂「..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

通水管被收8700元　網：通1..

初五迎財神！凌晨3點最合適

更多熱門

相關新聞

春節收假日國道易塞路段

明（10）日是春節連續假期最後一天，高公局表示，10日國道預期壅塞路段將出現在國1北上西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北上關西-大溪、霧峰系統-霧峰、國5北上頭城-坪林路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，另國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。

國1北上紫爆！湖口、西螺時速跌剩18km

韓國瑜開工日IG貼文　網直呼可愛

初五紫爆時速剩18　網塞7hrs崩潰

塞爆　宜蘭-頭城北向車速僅19km

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面