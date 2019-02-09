國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

▲下午3點49分國3北上227k發生2輛自小客車追撞事故，占據外車道，回堵4公里。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

大年初五，春節假期第8天，國道交通量以北上為主，今日國道壅塞路段有國5宜蘭到雪隧和國6東草屯到霧峰系統，其他像是爬坡路段及交流道路段，受到匯入車流干擾影響回堵，其餘路段大致車流正常。高公局預估國5北上車潮將塞到晚上11點。

高公局表示，由於春節期間，交流道路段為兼顧地方交通影響，匝道儀控未採嚴格緊縮，故在匯入大量車流衝擊下，局部路段壅塞自然產生。截至下午5點，國道總延車公里為86.8百萬車公里。 另外，下午國道發生數起事故，影響交通較劇的有2起，包括了下午3點23分國1北向320.5k發生2輛自小客車追撞占據內車道，回堵約4公里；另一起下午3點49分國3北向227k發生2輛小客車追撞事故，占據外車道，回堵4公里，影響整體車流。

▲下午3點23分國1北向320.5k發生2輛自小客車追撞占據內車道，回堵約4公里。（圖／高公局提供）

明天大年初六為春節假期最後一天，開車使用國道民眾以返鄉及短途出遊為主，預估國道總延車公里為105百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.2倍）。

高公局初六疏導措施

1.下午2點-晚上9點國5蘇澳至頭城北上高乘載管制

2.單一費率

3.深夜0-5時暫停收費

4.國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費

5開放路肩



初六壅塞路段

1.國1北上西螺-埔鹽系統

2.國1北上新竹系統-竹北

3.國3北上關西-大溪

4.國3北上霧峰系統-霧峰

5.國5北上頭城-坪林路段

建議北上用路人儘量在初六上午10點前出發，另外，國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行，最後，呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。