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從小看著一畝田長大　他25歲當青農...勤學習盼種無毒健康蔬果

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▲▼農業技術團,黃啟恩。（圖／黃啟恩提供）

▲黃啟恩表示，之後想成為專業的農夫。（圖／黃啟恩提供）

記者許展溢／台北報導

小小年紀，就有一個大大的從農夢想，25歲的黃啟恩來自農家，從小看著一畝田地長大，就立志要在這塊土地親手生產健康營養又安全的農產品，且能夠自己獨立經營農場，目前在屏東屏北農業技術團學習的黃啟恩說，結束後就要回去種番茄、果樹，成為專業農夫。

高中念農場經營科，大學選擇植物醫學系的黃啟恩表示，住在新竹的爺爺有著一小塊田，從小看他種過水稻等作物，覺得很有成就，也開啟了自己踏入農業的領域，為了更增加自己的農業知識、技術，以及實戰經驗，去種苗場做過茄科、豆科嫁接工作，接著加入屏北農業技術團。

▲▼農業技術團,黃啟恩。（圖／黃啟恩提供）

▲黃啟恩說之後要到新竹利用家中的田地，先栽種番茄，再分階段種其他果樹。（圖／黃啟恩提供）

目前在技術團的黃啟恩以棗子為主修作物，還有茄、蓮霧等做嫁接、施肥、整枝修剪、噴藥和除草等。黃啟恩提到，從一開始的栽培到最後分級包裝出貨，每個環節都不能少，也了解到很多肥料、農藥使用上，和種植方式等都和原本的課堂上所學不同。

▲▼農業技術團,黃啟恩。（圖／黃啟恩提供）

▲黃啟恩目前在技術團以棗子為主修作物。（圖／黃啟恩提供）

有時工作雖然可能很熱也累，但黃啟恩不覺得辛苦，他認為在不同領域打拼的人也都不輕鬆，自己很珍惜這份機會，已經想好，等技術團結束，就要到新竹利用家中的田地，先栽種番茄，再分階段的種其他果樹，且要打造無毒安全農產品。

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關鍵字：屏東屏北農業技術團,黃啟恩,無毒,農產品,番茄

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