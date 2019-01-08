小兵立大功！可果美將小小蕃茄　發揮最大營養價值

▲小兵立大功！可果美將小小蕃茄發揮最大營養價值。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲一顆顆鮮紅蕃茄，不僅是水果，更是營養豐富的蔬菜。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

一顆顆鮮紅蕃茄，不僅是水果，更是營養豐富的蔬菜，擁有120年歷史的知名蕃茄醬老品牌可果美，嚴格把關產品品質，將小小蕃茄發揮最大營養價值，更特別的是，可果美的每位員工都要能做出可口美味的蛋包飯，展現職人精神，就連董事長也不例外！

▲▼可果美的每位員工都要能做出可口美味的蛋包飯，展現職人精神，就連董事長也不例外。

台灣可果美董事長長田哲表示，通過蛋包飯檢定想讓每位員工都能瞭解蕃茄紅色的幸福、健康與美味的品牌精神，在料理時用蕃茄醬調味可以替食物提鮮，以及蕃茄醬完整的調味可以減少鹽分添加。台灣可果美總經理余鴻仁提到，蛋包飯使用兩湯匙的蕃茄醬，相當於一顆蕃茄的茄紅素，可以減少鹽的使用量，並強調可果美蕃茄醬堅持無添加色素、防腐劑、澱粉、高寡糖糖漿。

▲▼可果美嚴格把關產品品質，堅持無添加色素、防腐劑、澱粉、高寡糖糖漿。

以「蕃茄公司轉變成蔬菜公司」為願景的可果美株式會社社長寺田直行表示，為了能盡可能延長健康的時間，可果美活用所擁有的蔬菜加工經驗知識及研究功能性的結果，為了能很輕鬆的攝取蔬菜的營養，提案了果汁及調味料、湯品、冷凍食品、補給錠等許多方式，在生鮮・冷凍蔬菜、調味料、調理食品、蔬菜飲料、補給品等的類別中，持續的對客戶多樣的需求及提前對其變化提出商品方案，藉由解決以延長健康壽命為首的社會課題做出貢獻並成長下去。

▲可果美株式會社社長寺田直行表示，可果美以延長健康壽命為首的社會課題做出貢獻並成長下去。

▲自然健康研究部長菅沼大行博士說明，茄紅素之所以對身體好，最大的作用是因為它有可以消除活性氧的作用。



有別於一般市場，主打自然健康的可果美採用完熟的新鮮蕃茄，開發出「無接縫」獨家品種，內含豐富的果膠與高茄紅素，而蕃茄醬除了是不可或缺的調味料，更是台灣人日常餐桌的好夥伴。自然健康研究部長菅沼大行博士說明，茄紅素之所以對身體好，最大的作用是因為它有可以消除活性氧的作用，我們認為它可能對預防代謝症候群是有功效的，除了預防代謝症候群之外，若攝取茄紅素的話，也認為與預防皮膚受到來自紫外線的傷害有相關等效果。

▲▼蕃茄醬除了是不可或缺的調味料，更是台灣人日常餐桌的好夥伴。

餐桌上不可或缺的調味料，原來背後藏有著大大學問，可果美嚴格把關產品品質，從蕃茄醬的糖度、酸度、粘度以及茄紅素含量，甚至是顏色的明亮度、透明度等，皆是不可馬虎的品管項目，走過120個年頭的可果美開發出多樣化產品，要將這顆小小蕃茄創造出最大健康價值！