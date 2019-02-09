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超市2018年度泡麵排行榜出爐！「泡麵王」穩坐霸主寶座　網曝內行人吃法

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▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲泡麵種類琳瑯滿目。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

由於現代人工作忙碌，方便即食的泡麵不僅成了三餐好選擇，更是不少人的宵夜好良伴，尤其每到颱風來臨時，架上泡麵還會被搶購一空。而連鎖超市業者也統計了2018年度排行榜。其中，台灣人從小吃到大的統一肉燥麵，今年仍繼續稱霸寶座，堪稱「台灣泡麵王」。

全聯根據內部資料統計出泡麵熱銷前五名，分別為：統一肉燥麵、 科學麵、 印尼炒麵、 統一肉燥風味大號、來一客鮮蝦魚板風味。其中，奪下第一名的統一肉燥麵，去年賣出約300多萬包，奪下霸主寶座。

而頂好超市也統計了去年泡麵銷售排行前五名，分別為：台酒花雕雞袋麵、統一肉燥袋麵、台酒麻油雞袋麵、台酒花雕酸菜牛肉袋麵、統一來一客鮮蝦魚板杯麵。

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

頂好指出，綜觀排行中，泡麵雙雄「台酒」與「統一」，戰況十分激烈。奪下冠軍寶座的台酒花雕雞麵，近年造成轟動熱賣，為泡麵界的後起之秀。而第二名的統一肉燥麵，長期深受消費者喜愛。

另外，美廉社統計的前五名泡麵排行榜則為，來一客鮮蝦魚板杯麵、統一肉燥麵、維力炸醬麵、 農心辛拉麵、來一客牛肉蔬菜杯麵。其中，農心辛拉麵則是首度進入前五強。

雖然統一肉燥麵在頂好跟美廉社榜單中，只列為第二名，但若加上全台門市最多的全聯來看，統一肉燥麵銷量仍然為最多。而網友日前也傳授內行人吃法，為直接捏碎並加入調味掉「乾吃」。

另有網友教學說，「再加個油包更棒！」、「要加油包更讚」、「把油包搓化了再下去更讚」、「小時候超愛這樣吃，很好吃、很香 調味包蔥油要全加」、「油包要加才好吃，但不要加太多會很鹹」。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,頂好,泡麵,美廉社,統一肉燥麵

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