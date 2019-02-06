每2秒就賣出一顆茶葉蛋！「現代柑仔店」必BUY清單內行人才知道

▲美廉社茶葉蛋價格比四大超商便宜。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

不同於一般超市通路，被網友封為「現代版柑仔店」的美廉社，選擇在巷弄、社區、鄰里間開店，並以顧客的補給倉庫自居，提供方便、省時的服務。其中，一顆售價9元的茶葉蛋，更比四大超商便宜，而成為民生食品銷售冠軍，甚至平均2秒鐘就能賣出一顆。

其實，美廉社販售的茶葉蛋原本一顆售價7元，但後來因蛋價上漲因素而調漲，一顆漲2元變9元，但若買兩顆則是14元，換算下來仍是一顆7元。而且與四大超商10元相比，仍是比較便宜，因此美廉社去年茶葉蛋銷售狀況較去年成長近2成。

美廉社指出，除了茶葉蛋奪下民生食品銷售冠軍外，飲品排行部分則是由自有品牌的VV元氣純水奪下店內銷售冠軍寶座，一瓶600ml售價6元，一個月可賣出50萬瓶，而每年同容量礦泉水賣出近千萬瓶；緊追在後的是無糖茶品類，包括無糖綠、無糖烏龍茶等。

另外，美廉社販售的散蛋、散米也很受民眾青睞，平均2.5秒就可賣出一顆散蛋，而散裝米一個月則可賣出百萬斤。至於酒類商品則奪下全品類銷售之冠，自辦進口酒類單月更可賣出近數百萬瓶，以200至300元的中價位酒最受歡迎。

美廉社表示，目前於全台有672家店，並已累積180萬會員，相當於每13人就有1人是會員，購物頻率每週近六次，消費客單更是非會員的一倍之高。

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