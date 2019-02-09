2018台灣取名家豪、淑芬最多！　中國準爸媽愛取梓洋、梓晴

▲嬰兒。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者丘秝榕／綜合報導

根據內政部出版的《全國姓名統計分析》，台灣最常見的名字由男性「家豪」與女性「淑芬」，蟬聯冠軍。不過大陸就走另一種「夢幻風」，廣東佛山市公安局公佈了「2018年戶籍人口姓名」統計，2018年最熱門的新生兒名字由男孩「梓洋」、「梓軒」、「俊宇」奪下前三名，女孩則是「梓晴」、「雨桐」、「芷晴」最熱門。

隨著世代的不同，台灣取名趨勢也出現了變化，以九年級為例，男生以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」、「承翰」亦為熱門選項。女生名字隨著偶像劇的興起，以「宜蓁」、「欣妤」、「詩涵」成為主流，到了民國100年「晴」、「品」、「彤」字也獲得取名之青睞，「詠晴」、「子晴」分居排名第一及第二。

除了台灣取名有變化之外，根據《南方都市報》報導指出，大陸很多很多準爸媽，都會在社交網站群組、微信群發問「兒子／女兒姓X，求取名」，除了家族輩分和日常迷信外，有特點、不撞名都成為取名的重要考慮因素。

▲2018年在佛山辦理出生登記的人口中「男孩名」排名。（圖／南方都市報）

廣東佛山市公安局公佈「2018年戶籍人口姓名」，2018年在佛山辦理出生登記的人口中，男生取名最多的為「梓洋」，由2017年的第6名上升到第1名，約1000個新生男孩中就有1個「梓洋」；第2名為曾經2年的榜首之選「梓軒」，3至第10名依照順序，分別是「俊宇」、「梓睿」、「梓豪」、「俊傑」、「宇軒」、「浩然」、「浩宇」、「子睿」。

佛山女孩最熱門的名字，2018年由「梓晴」繼續蟬聯寶座，從2016年開始就是熱門姓名，約1000個新生女孩中就有2位「梓晴」；2至第10名依序為「雨桐」、「芷晴」、「梓淇」、「梓涵」、「梓妍」、「梓琳」、「思妤」、「曉彤」、「思穎」。

▼2018年在佛山辦理出生登記的人口中「女孩名」排名。（圖／南方都市報）

不少網友看了統計數據都說，「這些名字90後（九年級）的也好多」、「我同學的女兒就叫梓涵，是百度出來的人名嗎」、「我們都是被還珠格格害的」；另外也有人分析，「每屆學生中，但凡叫『子軒』類發音的，都是搗蛋鬼」。