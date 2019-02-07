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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海新興「免疫球蛋白」召回　官方檢驗呈「陰性」

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▲▼上海新興醫藥「免疫球蛋白注射劑」。（圖／上海新興醫藥官網）

▲上海新興醫藥「免疫球蛋白注射劑」傳出檢測愛滋抗體呈陽性。（圖／上海新興醫藥官網）

大陸中心／綜合報導

《上海》上海新興「免疫球蛋白」緊急召回　官方檢驗呈「陰性」

上海新興醫藥股份有限公司生產的20180610Z批號靜注人免疫球蛋白2/5日被媒體爆料檢測出愛滋抗體「陽性」。對此，國家藥監局與上海市藥監部門隨後派專家進駐生產現場調查，並對產品抽樣送檢，要求企業停產，啟動緊急召回，在對批次靜注人免疫球蛋白進行的愛滋病、乙肝、丙肝三種病毒核酸檢測，結果均為「陰性」；江西方面對患者的愛滋病病毒核酸的檢測結果也呈陰性。（中新社）

《湖南》打擊扶貧「偷糧鼠」近3千人！　退還民眾7千5百萬人民幣

湖南省紀委2018年針對扶貧領域腐敗問題進行打擊，全省各級紀檢監察機關全年共立案查處扶貧領域腐敗和作風問題8903起，處理27844人，追繳資金3.78億元，退還民眾資金7551.9萬元。中共中央紀委國家監委網站表示，將「對貫徹黨中央脫貧攻堅決策部署不堅決不到位的問題，對主體責任、監督責任和職能部門監管職責不落實的問題，嚴肅問責。」（中新社）

《吉林》省紀委公開曝光9起「四風」問題　重申廉潔要求

吉林省紀委日前公開曝光9起發生在節日期間的典型問題，包括公款吃喝、公款送禮、公車私用、違規收送禮品禮金、違規發放福利，還有向管理服務對象索討款物。省紀委要求各級黨組織要深刻認識落實中共中央8項規定精神、糾正「四風」的重要性和長期性。（中新社）

《廣東》首例懲罰性賠償公益訴訟勝訴　廣州中院：保護多數消費者合法權益優勢

廣東省消費者委員會收到來自廣州市檢察院4份檢查建議書後，於2017年10月對銷售「假鹽」的彭男等人分別提出4個消費民事公益訴訟。廣州中院於2018年9月完成4起「假鹽」公益訴訟案一審判決，共判賠償金額131.4萬。廣東省消委會法律顧問陳聯書說，「希望通過這種嚴厲的懲罰來加大這些違法犯罪者的成本。」（中新社）

《山東》青島2018年查處群眾身邊腐敗和作風問題846起

青島各級紀檢監察機關於2018年查處群眾身邊腐敗和作風問題846起，共1216人；黨紀政務處分924人，其中扶貧領域問題249起，處理405人，黨紀政務處分183人。（中新社）

《四川》成都查處「保護傘」問題24件　追責問責達53人

成都全市各級紀檢監察機關按照中央和省委、市委於2018年1月以來，對於「掃黑除惡專項鬥爭」的進行，共立案76件，查處涉黑涉惡腐敗25件33人，查處「保護傘」問題24件28人，追責問責53人、5個黨組織。（中新社）

▲海南島春節假期前三天遊客數同比較低　 免稅銷售曬佳績 。（圖／翻攝自中新社）

▲海南島春節天氣好，旅客在沙灘上遊憩。（圖／翻攝自中新社）

《海南》春節假期前三天遊客數同比較低　 免稅銷售曬佳績

據海南省旅遊和文化廣電體育廳提供的數據顯示，海南旅遊住宿設施在春節假期前三天，即2月4日到6日，接待過夜遊客220.79萬人次，同比略有下降。但受近期免稅政策調整利好影響，免稅銷售成績不俗，同比大幅增長。據統計，從2月4日-6日，海口美蘭機場、三亞免稅購物城兩家免稅店接待遊客超過30萬人次，實現銷售額超過1.7億元，同比大幅增長。其中，三亞免稅購物城增長較為明顯。（中新社）

▲▼央視播出春節特別節目《總書記來我們家》 。（圖／翻攝自新華社）

▲央視播出春節特別節目《總書記來我們家》。（圖／翻攝自新華社）

《河北》央視春節特別節目《總書記來我們家》　紀錄德勝村脫貧前後

中共中央總書記習近平在2017年春節前夕曾到過張北縣德勝村，在村民徐海成家與同村幹部和村民進行座談。《總書記來我們家》節目播出2年後的德勝村，徐海成說，自己已經種植馬鈴薯2年了，家裡也成功脫貧，全村預計在春節之後還將喬遷新居，展開新生活。截止到2018年年底，張北縣共有69個貧困村脫貧，貧困發生率由8.75%降至2.79%。計劃在2019年，貧困發生率降到2%以下。（中新社）

ET快訊
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關鍵字：河北,上海,吉林,廣東,山東,四川,海南,湖南,華聞快遞

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