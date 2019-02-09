親子時光只剩消夜　鄭文燦深夜變身煮麵達人

▲鄭文燦吃宵夜。（圖／翻攝自鄭文燦臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

有「胖周瑜」之稱的桃園市長鄭文燦接受媒體專訪時透露，平時公務多，經常一天跑超過15個行程，他只能趁深夜回家陪2個兒子吃宵夜、聊天，兒子最愛吃他煮的乾麵，還給他「煮麵達人」封號。

「胖周瑜」的由來始於總統蔡英文。2009年桃園縣長選舉，選前58天，蔡英文徵召鄭文燦參選，因鄭文燦體態稍胖，蔡英文稱他為「胖周瑜」，而鄭文燦在短短不到2個月的時間內衝刺，拿下34萬多票，僅以4萬9千餘票之差，敗給國民黨對手吳志揚。2014年桃園市長選舉，選前民調一路大幅領先的吳志揚最終竟以近三萬票之差敗給鄭文燦，2018年鄭文燦連任成功。

鄭文燦上任市長後，一天跑超過15個行程不喊累，自認抗壓性強又耐操，因而被封為「鐵人市長」，而他的身材也備受關注，但背後有段感人的故事。鄭文燦表示，「我兩個孩子都說我是煮麵達人，各式各樣的麵類料理，小朋友喜歡吃我煮的乾麵，是我的手路菜」，但到最後兒子吃不完，都變成他吃最多了，雖然他知道吃宵夜不是好習慣，但平時行程多，處理公務到深夜才回家，這是唯一和孩子互動的空檔。

尋求連任期間，鄭文燦不插旗，頂多用掃街拉抬選戰；另外，相較於對手開直播請來大咖站台，鄭文燦也打「空戰」，但走的是深夜食堂路線，邊吃消夜邊介紹桃園在地美食，還宣傳自己的活動和政績。