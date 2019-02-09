快速指認每隻熊貓！黑眼圈、後背「肩帶」各有小特徵

▲到底誰是團團，誰是圓圓？（圖／台北市立動物園提供）



大陸中心／綜合報導

熊貓圓滾滾的身軀，搭配上天真無邪的萌臉，一個舉動就能讓大小朋友融化。但把一群熊貓放在一起，你分得出誰是誰嗎？《iPanda熊貓頻道》列出了幾點辨識熊貓的方法，讓你快速指認熊貓們！

《iPanda熊貓頻道》指出，每隻熊貓的臉部特徵都不一樣，而鼻子作為臉部的中心位置，非常容易分辨它們的不同，拿大陸熊貓成蘭當例子，它的鼻子中間因為毛紋奇特，形成了視覺上的一道黑線，因此成了「成蘭」獨特的辨別方式。另外，每隻熊貓的嘴巴都長得不一樣，透過嘴巴來辨別是誰也是不錯的妙招。

▲熊貓成蘭。（圖／翻攝自ipanda熊貓頻道，下同）



《iPanda熊貓頻道》分析，很多人看到熊貓第一眼，會認為熊貓都是一個模子印出來的，但仔細看「貓臉」其實有圓有方也有尖；另外，每個熊貓背後的「肩帶」都長得不一樣，像是寬度不同、呈U字型、鋸齒形等等，另外還有獨樹一幟的「斷扣比基尼」，都是辨識熊貓的好方法。

▲▼看前面看不出來，可以看背面喔。



對一般人來說，從眼圈辨識熊貓相較簡單許多，有些小熊貓的眼圈呈橢圓狀，比較規整；有些眼圈則是微微上翹。以台灣的團團圓圓為例，圓圓不管是頭還是眼圈都比團團大，仔細觀察就能分辨出來。

▲奇一。



《iPanda熊貓頻道》還提到，每隻熊貓的氣質也不盡相同，多看幾次就能了解熊貓的個性，或者是靠著熊貓本身的「胎記」來分辨，像是頭頂有一小戳白毛的「奇一」就能讓人秒認出；而對長年照顧熊貓的保育員來說，「熟悉感」是讓他們最容易叫出名字的利器，不過有時也要透過做記號來認清楚小熊貓們。