靠這招！擺脫淚溝憔悴眼神　找回男友最愛的迷人雙眸

▲想要擺脫淚溝，找回男友最愛的迷人電眼，慎選專業醫師和診所、選擇含麻藥又穩定的玻尿酸，讓你的愛美之路，走得更安全、舒適。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

畫了眼線再補睫毛膏，擁有「彷彿會微笑」的迷人電眼，不僅看起來更有精神，也讓妳的桃花朵朵開！但現代人生活離不開3C產品，加上日夜顛倒，時常熬夜，眼周肌膚因為乾燥而出現小小細紋，若未妥善保養，肌膚漸漸鬆弛，形成顯老的淚溝，就算卯起來遮瑕也蓋不了，讓不少愛美女性陷入淚溝困擾。



▲日夜顛倒、熬夜導致明顯淚溝，卯起來遮瑕也蓋不了，讓不少愛美女性為此所困。（圖／記者張凱喨攝）

「常常使用3C產品，淚溝開始跑出來，尤其現在冬天皮膚乾燥，眼周的小細紋開始出現，讓我們看起來更疲累的感覺，淚溝看起來也更明顯。」星和診所方穎涵醫師提醒，長期盯著手機、電腦，造成用眼過度、眼周的血液循環不佳，再加上保濕不足，使得眼周肌膚鬆弛，淚溝的凹陷就會越變越深，即使擦上遮瑕、底妝，只要一微笑還是會立即顯現，讓人年紀輕輕卻看起來一臉滄桑憔悴，已成為現代「文明病」之一。



▲長期盯著手機、電腦，造成用眼過度、眼周的血液循環不佳，淚溝的凹陷就會越變越深。（圖／記者張凱喨攝）

方醫師表示，想要拯救淚溝最直接的方法，就是透過來自北歐的玻尿酸領導品牌─NASHA玻尿酸進行改善，利用小分子玻尿酸可以針對眼周細紋、淚溝進行修復。NASHA玻尿酸的分子極細小，注射於肌膚淺層並均勻推散，不容易產生凹凸不平的狀況，特別適用於填補淚溝及眼周細紋；另外，NASHA小分子玻尿酸也可以達到全臉補水的效果，它的質地輕透兼具高滲透力，可增加肌膚保水度，減少乾燥產生細紋的症狀，幫助肌膚注入水分，讓全臉看起來Q彈水潤，相當適合冬天乾燥的氣候。

▲▼星和診所方穎涵醫師表示，NASHA小分子玻尿酸能填補淚溝及眼周細紋，同時增加肌膚保水度。（圖／記者張凱喨攝）

除了選擇適合自己的療程，認明產品的合法商標和原廠包裝，方醫師也呼籲民眾挑選會主動追蹤關心的診所，聽取專業意見再接受治療；像是近幾年來，消費者對於醫美的期待除了安全性之外，也開始注重療程的舒適度，方醫師建議怕痛的消費者，可以使用含麻藥的NASHA玻尿酸，降低施打的疼痛感，且NASHA玻尿酸與生物相容性高，不易產生過敏發炎的副作用，提升消費者在療程中與後期的舒適度。



▲使用含麻藥的NASHA小分子玻尿酸，能降低施打的疼痛感，增加消費者在療程中的舒適度。（圖／記者張凱喨攝）

想要擺脫淚溝憔悴眼神，找回男友最愛的迷人電眼，除了慎選專業醫師，貼心的診所搭配含麻藥又穩定的玻尿酸，也能讓你的愛美之路，走得更安全、舒適。