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看背影就能分出團團圓圓！福州69歲「熊貓粉爺爺」透露訣竅

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記者蔡紹堅／福州報導

兩隻熊貓放在一起，你分得出誰是「團團」誰是「圓圓」嗎？這個問題對大部分人可能很難，但對稱職的「貓粉」來說卻是送分題！福州69歲貓粉李智啟熱愛熊貓60年，光是看背影，就能分辨出熊貓的身分，「圓圓的腦袋、眼圈都比團團大，嘴部也較為突出，看臉就能分辨出來。背面的話，就看肩帶，圓圓的寬大很多，非常好認。」

▼李智啟蒐集了很多圓仔一家的剪報與資料。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

李智啟目前在福州的「海峽大熊貓研究交流中心」擔任義工，他從小學3年級就喜歡熊貓，算一算已經有60年的經歷，算是超資深的「貓粉」（熊貓粉絲自稱：貓粉），他回憶，3年級的時候有一次考試，他全都考了滿分，媽媽為了獎勵他，送了他一塊熊貓墊板，他從此也喜歡上了熊貓，「後來四川發生地震，好多熊貓都因此受傷，我心裡非常難過，更下定決心要為熊貓做點事情。」

李智啟蒐集了許多熊貓的公仔、明信片、郵票、硬幣等紀念品，他指出，希望能透過這些東西，宣傳熊貓文化，還有熊貓保護的重要性，另外，自己也在熊貓研究交流中心擔任義工，為遊客做介紹、導覽，並協助維持秩序。

▼只要是圓仔的紀念品，李智啟都會買下來。

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

李智啟最喜歡的一隻熊貓就是「圓仔」的外婆「雷雷」，他表示，會喜歡雷雷，就是被雷雷的母愛所感動，「雷雷是一隻斷掌的熊貓，但是仍然很細心的照顧孩子，即使只有一隻手，仍緊緊的抱著孩子，不讓孩子離開身邊。」

因為喜歡雷雷，李智啟也愛屋及烏，跟著對「團團」「圓圓」「圓仔」一家人超級關心，多次前往台北木柵動物園參觀，且不管看到甚麼紀念品，通通都會買下來，每年還寄信祝福圓仔生日快樂，他說，熊貓能有後代是很碰運氣的事，所以圓仔的誕生是非常令人振奮的，「團團、圓圓、圓仔能讓台灣認識到熊貓文化的可愛之處，圓仔又那麼可愛，我覺得非常好。」

▼雷雷是圓圓的母親，圓仔的外婆。

▲熊貓雷雷。（圖／翻攝百度）

值得注意的是，李智啟的收藏中也有許多台灣的剪報，這在福州是很難取得的，李智啟笑稱，自己雖然人在福州，但是卻跟世界各地的貓粉都有聯絡，台灣的貓粉非常好心，都會寄這些報紙供他收藏，「大家都是喜歡熊貓的，聊起來有共同的話題，當然感情就好啦，我也很感謝熊貓，能讓我認識這麼多好朋友！」

▼李智啟寫信祝賀圓仔生日快樂。

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

李智啟也分享了分辨熊貓的訣竅，他提到，這要分成三個部分，首先是正面，可以觀察頭部、耳朵、眼圈、口鼻的大小及外型；再來就是背面，可以觀察肩帶、背部，有的比較寬、有的比較窄；還有就是動作，像是走路、坐下、躺下的姿態，看久了都會發現特別處，「團團、圓圓算是很好認的了，看正面就分得清楚，簡單說，就是圓圓比較大隻！」

雷雷現年29歲，即將在2019年末舉行30歲的生日活動，李智啟也相當期待，他說，熊貓只要是25歲以上就是高齡了，雷雷快要滿30歲，身體還這麼健康，真的很不容易，希望大家喜歡熊貓的人都能為雷雷祝福，最好是圓圓、圓仔也能在人們的幫助下跨海祝賀，「那就真的太感人了！」

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼雷雷現在居住於福州海峽大熊貓研究交流中心。

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

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