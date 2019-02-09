飲料口味只是做得像？　食藥署闢謠：須照規定，可查看商品標示

▲市售飲料種類繁多，購買前建議先看成分標示。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

網路上日前流傳受人們喜愛的市售飲料做法其實非常「化學」，並未還有任何天然原料成分，廠商利用起雲劑、檸檬酸、咖啡香精等製成飲料販售。對此，食藥署已提出解答「闢謠」，並表示對於沒有根據的傳言，應該要抱持著小心謹慎、仔細判斷的態度。

對於廠商利用咖啡香精、綠豆湯、人造咖啡因、焦糖色素粉等製成罐裝飲料；或利用起雲劑、檸檬香精、檸檬酸等製成運動飲料或檸檬水等流傳。食藥署指出，有關食品添加物之使用，應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，該標準為正面表列，只有表列的食品類別能夠依「限量規定」合法添加使用，非表列之品項及未准許之食品範圍，則不得使用。

▲食藥署表示，國家食品添加物標準的訂定都經過審慎評估。（圖／翻攝自pixabay）

食藥署表示，業者在製作生產食品時，如果都依照使用限量規定合法添加食品添加物，還不致於造成消費者健康之危害，且並非所有飲料的製作方法都如謠傳所說，須以不同飲料實際的製作方法為準。

食藥署說明，食品添加物標準的訂定，都有參考動物安全性試驗資料、國際間相關法規標準與准用情形、各種食品添加物品項之理化特性、加工用途及其使用之必要性、使用食品之種類、範圍、加工製程及添加量等具體文獻資料，並考量國人飲食習慣及健康風險等情況，審慎評估後據以訂定。

食藥署強調，「對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。」民眾選購時可查看完整包裝食品之外包裝，標示品名、內容物名稱、食品添加物名稱及營養標示等，作為參考。

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