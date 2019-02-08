影／2300萬「邁巴赫」撞勞斯萊斯　波神彭丹「下車加好友」超展開

大陸中心／綜合報導

大陸近日瘋傳一部「邁巴赫撞勞斯萊斯」的影片，影片受人關注的原因不在車子撞得有多慘，也不在雙方爭執的過程，而是兩名車主不僅沒有吵架，還和和氣氣的握手、遞名片、加好友，甚至閒聊了起來，互相介紹自己工作的單位及職稱，離別前還滿臉都是笑容。

據知情網友表示，這起車禍發生在晚間10點多，一輛「邁巴赫」（Maybach）倒車時不小心撞到後面的「勞斯萊斯」（Rolls-Royce），駕車的是邁巴赫女車主的司機，因為操作有誤不慎撞到後方車輛。

▼兩名車主和平握手。（圖／翻攝微博）

從影片中也可以發現，碰撞一發生後，女車主就馬上下車，向勞斯萊斯的男車主致歉，雙方都非常友善，親切的握手，甚至閒聊起來，互相介紹自己的來歷，可以聽見女車主說自己是「某某常委」「平常在某某工作」「我是在您下面的」，男車主則是直說「沒事」，並且似乎對女車主的工作地點略有熟悉，雙方最後還互換了微信，過程非常和平。

肇事的女車主其實大有來頭，就是36F「波神」彭丹，她出生於湖南，14歲前往美國紐約的「茱莉亞學院」學習舞蹈，並獲全額獎學金，連獲華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐冠軍。後來到香港發展，演出多部電影、電視劇，近年則多在大陸發展，曾任甘肅省政協委員，也當選全國青聯常委。

▼彭丹（中間）出席上海國際電影電視節。（圖／視覺中國）

另外，也有網友提到，這兩台車都價格不菲，邁巴赫要價500萬元人民幣（約2300萬元新台幣），萊斯萊斯則要價800萬元人民幣（約3600萬元新台幣），阿里巴巴創辦人馬雲就有一輛邁巴赫62S，當時以1300萬元人民幣購入（約6000萬元新台幣）。

彭丹的助理後來也出面回應此事，他表示，網路上有謠傳車子價值上千萬元人民幣，並不是事實，另外，車子是公司的，目前賠償事宜已和平解決。

▼邁巴赫57S。（圖／邁巴赫臉書）