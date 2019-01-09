咚一聲！勞斯萊斯「幻影」下船就被堆高機插壞…氣囊爆開　維修費曝光

▲目擊者表示，突然聽見「咚」的一聲，回頭見堆高機司機操作失誤，撞壞一輛剛下船的全新勞斯萊斯。（圖／翻攝「天津保稅區-嘉裕隆然」微博／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

最貴開箱文！微博上熱傳一段「天津港最貴首撞」的10秒影片，只見一輛要價人民幣480萬元、約新台幣2157萬元的勞斯萊斯「幻影」和一輛堆高機相撞，車頭板金凸起、車內安全氣囊都爆開，讓網友驚呼「嶄新的剛拆箱，貨主都懵了應該！」目擊者表示，勞斯萊斯剛下船就被撞壞；業者說，維修費高達人民幣70萬元（約新台幣314萬元）。

根據「天津保稅區-嘉裕隆然」微博上傳的影片，這輛黑色幻影和堆高機「正面對決」，只見有一名男子在副駕駛座看了看車內，似乎在評估車損。許多網友表示，「這車直接不能要了，很想知道這車車主自己承擔的有多少」、「是叉車（起重機）過來，還是幻影過去，差別有點大了哈哈，氣囊都出來了，估計（人民幣）幾百萬沒有了」、「叉車速度又不快，只是噸位特別重，因為後面有配重，所以肯定是RR自己懟過去的」、「看見氣囊都出來了，這出來的時候速度不慢呀」。

▲▼幻影的前引擎蓋、前保險桿都變形，車內安全氣囊也爆開。

根據《津云新聞》報導，事發於8日，地點在天津港保稅區物流園裡，一輛剛從貨櫃開出來的全新勞斯萊斯被堆高機「插壞」。據目擊者表示，突然聽見「咚」的一聲，回頭見堆高機司機操作失誤，撞壞一輛剛下船的勞斯萊斯，包括前引擎蓋、前保險桿都變形。

該品牌4S店的工作人員告訴記者，該款車價格在人民幣（下同）480萬元左右（約新台幣2157萬元），更換前保險桿需要10萬元左右（約新台幣45萬元），引擎蓋維修約40萬元（約新台幣180萬元），再加上水箱、維修工時費等費用，整體維修費用將高達70萬元（約新台幣314萬元）。