70萬國產車恍撞千萬「消光黑賓利」！維修費估破百萬　車主身份曝光

社會中心／綜合報導

新北市一名31歲黃姓男子，7日凌晨駕駛價值約70萬元國產車，行經中和區成功路一時恍神，撞上對向車道由另一名38歲黃姓男子駕駛的消光黑賓利Continental GT千萬轎跑車，讓他當場嚇醒。如今黃姓賓利車主身份曝光，表示過年期間難找車廠估價，但粗估維修費用至少上百萬。

▲千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，肇事的黃姓國產車駕駛，7日凌晨4時許沿成功路往福和橋方向行駛，通過路口時疑似恍神不慎移動到方向盤，導致車身朝左偏移跨越車道，撞向黃姓賓利駕駛的左側後輪，所幸無人受傷。

另外，在警方到場排除事故時，另一名21歲何姓越南華僑男子騎車機車經過，疑似被停在路上的賓利車吸引目光，結果也自撞到正等待拖吊車排除的黑色賓利，造成他手腳擦挫傷，並無大礙。何男向警方表示，是因為他的「安全帽鏡片太黑」，才會沒看到消光黑賓利車。警方當場對2名黃姓車主以及何姓機車騎士進行酒測，確認3人皆無酒駕。

▼無端挨撞的消光黑賓利，左後側車身明顯受損。（圖／記者陳豐德翻攝）



事後，黃姓賓利車主身份曝光，原來是微媞醫美集團CEO黃捷，坐擁多輛名車。黃捷事後在臉書上報平安說，「謝謝各位親朋好友的關心，我人沒事，已經安全回家了，剩下的事情就交給車廠處理了。祝大家新年快樂」。

事實上，這已經不是黃捷第一次碰上無妄之災，3年前他的另一部愛車、價值約700萬瑪莎拉蒂，也曾遭3名無聊男子撬開油箱蓋朝裡面「尿尿」，結果維修費高達22萬5000元。不過，大器的黃捷當時受訪時表示，「維修的費用不用給我，把錢捐給『貓狗119』或『伯大尼育幼院』就可以了。」

此次，黃捷駕駛新車價1280萬至1860萬元的賓利Continental GT外出拜年，結果又無端遭人擦撞，左後側嚴重受損。黃捷接受媒體採訪時說，「過年好不容易找到車廠，拖過去還沒估價…（估計維修費）幾百萬吧。」

有維修人員透露，賓利車零件昂貴，單是外觀上明顯看出受損的車門、後防撞桿、輪框、輪胎等，粗估維修費就高達近百萬元，若車身內部也有受損，則維修費用可能將更可觀。肇事的黃姓國產車駕駛表示，後續賠償問題會交由保險公司負責處理。

▼賓利車主黃捷，3年前另部愛車停在路邊，也曾遭屁孩撬開油箱蓋尿尿。（合成圖／翻攝本人臉書、車主授權提供）

