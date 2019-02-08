薩爾瓦多37歲新總統　將重新評估與中國外交關係？





▲薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

我國去年8月21日與位於中美洲的薩爾瓦多斷交，對方同時與中國大陸建交，在當時引起熱烈討論。不過現在有外媒報導，薩爾瓦多5日新選出的總統當選人布格磊（Nayib Bukele），傳出要重新評估與中國的外交關係。針對此事，外交部表示，會持續關注。

薩爾瓦多左翼政黨「法拉本多·馬蒂民族解放陣線」（FMLN）的薩爾瓦多·桑切斯·塞倫（Salvador Sánchez Cerén）在2018年擔任總統期間，與台灣結束外交和貿易關係，並且同時與中方建立外交和商業關係。桑切斯當時發聲明指出，經慎重考慮及分析，本國聲明斷絕與台灣的外交關係，同時正式與中華人民共和國建立外交關係。

到了5日，薩爾瓦多進行5年一次的總統大選，其中年僅37歲、曾任首都聖薩爾瓦多（San Salvador）市長的布格磊，在傳統兩大政黨的夾殺下，打破了近30年來的兩黨壟斷政權局面，以中間偏右的「國家團結大聯盟」（GANA）第三政黨之姿奪得53％支持率獲勝。

根據《路透社》報導，布格磊順利當選後，開始質疑桑切斯與世界第二大經濟體建立外交關係後獲得的好處。布格磊的親信安利克（Federico Anliker）7日表示，即將上任的政府，將調查卸任政府與中國建立外交關係的原因；關於中國和中國、台灣關係的問題，必須加以研究它們，平衡地看待什麼對國家才是最有利的，而不是像法拉本多·馬蒂民族解放陣線那樣，選擇對政黨有利的。

報導指出，安利克補充道，「我們既沒有被徵詢意見，他們也沒有說明與中國（建立）關係的原因。我們現在必須進行詳細調查。」

針對安利克的言論，我外交部表示，已注及布格磊陣營相關發言，並持續關注薩爾瓦多選後政局。

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