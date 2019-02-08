影／機率只有萬分之2.6　新港奉天宮連2年抽到同支國運籤

▲新港奉天宮由何達煌董事長抽出今年國運籤，他表示算是中上籤，表示台灣經濟會好轉，希望台灣領導人敞開心胸。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



新港奉天宮依例於大年初四由董事長何達煌率領董監事、信眾一同焚香恭迎開臺媽祖及列聖尊神在鐘鼓齊鳴聲中，完成「接神」儀式，同時也順利抽出國運籤，今年由開臺媽祖指示的國運靈籤是60籤的第十四簽(丙寅) 「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」，算是中上籤。而六畜籤連兩年都抽到同一特定籤的機率是三千八百四十四分之一，約萬分之2.6。

8日上午先由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤出來，由董事長何達煌擲筶抽出「國運」籤，接下來陸續由董監事擲筶抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，公籤張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

新港奉天宮董事長何達煌表示：新港奉天宮開臺聖母非常靈感，今年「國運」籤是中上簽，雖然抽了8隻聖籤，擲筊過程中，新港媽祖非常的開心，也選出第十四簽， 顯示台灣的經濟會日漸好轉，也希望台灣的領導人可以敞開心胸，任何事情都可以順利進行，過了中秋，更有可能帶來意想不到的收益。

【其他新聞】

華航機師罷工 陳其邁：勞資雙方須理性讓事件和平落幕

北港朝天宮抽國運籤 人口籤「龍虎相會」要「以和為貴」

噁男嗑藥後狂偷4套內褲 被逮竟辯：我偷好玩的

