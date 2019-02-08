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鹿港天后宮抽行業籤不抽國運籤　原因曝光

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▲▼鹿港天后宮抽出行業籤，讓信眾參考來年運勢。（圖／翻攝天后宮臉書）

▲鹿港天后宮抽出行業籤，公布在廟內讓信眾參考來年運勢。（圖／翻攝天后宮臉書）

記者李忠憲／彰化報導
大年初四，鹿港天后宮8日未與其他寺廟一樣抽國運籤，而是抽行業籤，廟方公布各行業的運勢籤詩，讓信眾參考。對於有部分信眾不解，天后宮主任委員張偉東表示，在以前時代，宮廟根本不敢抽國運籤，行業籤則是多年來的傳統，如今是民主時代了，才會有宮廟抽國運籤。

鹿港天后宮延續多年傳統，8日由廟方人員抽出各行業的運勢籤詩，再一一公布在公廟內，供信眾參考來年的運勢。只是，有民眾發現，其他宮廟都在抽國運籤，為何鹿港天后宮沒有。

▲▼鹿港天后宮抽行業籤，供信眾參考來年運勢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲鹿港天后宮逐一抽出行業籤。（圖／翻攝天后宮臉書）

天后宮主委張偉東對此說明，他表示，以前有皇帝的年代，根本沒有宮廟敢抽國運籤，一但被發現亂抽可是會砍頭。如今是民主社會，宮廟在言論自由保障下可以暢所欲言，才有宮廟抽國運籤的情況，這也是台灣推動民主30年的產物。

他也說，鹿港天后宮是傳統百年廟宇，因此遵循傳統，每年大年初四抽出行業籤。行業籤是媽祖給信眾的訊息，提醒抽到運勢好一點的行業，也要去努力；差一點的行業就要加油。並不是抽出來的運勢不好，就不必努力，也不是抽出好的行業，就不用加油，這是媽祖給各行各業信眾的提醒。

張偉東說，各行業不論運勢好或是不好，都要在自己的工作崗位上去加油努力。

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關鍵字：鹿港天后宮,行業籤,國運籤

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