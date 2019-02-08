華航機師爭什麼？一張圖看懂工會5大訴求　資方僅回應2點

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

生活中心／綜合報導

桃園機師工會不滿勞資協商停滯，今（8日）清晨6時正式發動華航罷工。工會除了抗議華航「不願改善疲勞航班」，其他如「副駕駛升訓制度透明化、禁止對工會會員施壓、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、比照長榮航空保障第13個月全薪」等5大訴求都沒有獲得公司實際改善，才導致啟動「無限期罷工」。

機師工會去年發起罷工投票取得合法罷工權，但最終在勞資雙方達成初步「核心訴求共識」下，同意暫緩罷工。不過機師工會理事長李信燕表示，過去半年來，華航資方處處杯葛協商進度，對於「改善疲勞航班、加派人力訴求」更是態度強硬，甚至還嗆說「哪個行業不會累」，讓他們相當不滿。

▲機師工會訴求及華航回覆。（圖／機師工會提供）

另外一點訴求則是「副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權。」工會指出現行的制度黑箱作業，分數排序不公開，還要飛行員自行詢問，且「目前升訓資歷分數比重太低，機隊加分比重過高，容易隨主管喜好而改變選訓結果」，有失公平性；此外也要求公司改變目前「停招本國籍培訓與CPL機師、持續招募外籍機師的政策」，保障國籍機師工作權。不過對此華航回應說「制度完善，沒有黑箱問題，無需改善。」

工會指出，另外3點訴求則是「禁止對工會會員施壓、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、比照長榮航空保障第13個月全薪」，不過對此華航目前仍沒有相應的回覆。

「無限期罷工」導致8日上午9:00已知取消桃園12個航班、高雄6個航班，共18個班次，預計4000人次受影響，華航總經理謝世謙也出面向消費者鞠躬道歉。華航表示將秉持「飛安第一」，要把旅客權益受損程度降到最低，「樂見在政府機關見證下雙方回歸談判協商，惟談判必須在對等、公平的前提下進行，並保證公司永續經營與其他員工的權益，盼與工會化解歧見。」