綠委籲三修勞基法取消加班工時上限　民進黨：個人意見





▲綠委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

政治中心／綜合報導

民進黨立委許智傑6日在個人YouTube上傳一支短片，提出「修訂政策2035非核家園」、「不修民法，訂定同性伴侶法」，以及「三修勞基法」；許智傑說，有基層勞工罵政府管制太嚴，所以希望能三修取消加班工時上限，但這樣的言論，不僅引來許多網友批評，民進黨中央也表示純屬個人意見，目前無再修法規劃。

許智傑6日影片下方說明提到，政府要有自己的定見和論述，如何能讓大多數人幸福大多數人服從的意見？那才是有擔當的政府。多數人的意見從何而來？依目前狀況就是公民投票的結果，少數服從多數、多數尊重少數，這才是民主的價值。而少數人的意見，「不要批評多數人意見沒有理想，等到您的意見成為未來多數人意見的時候，屆時再依您的多數意見修訂政策，不一樣的意見都要去尊重都要去努力，以希望未來可以達到共同的目標和理想。」

「蔡英文總統是很有理想性的，她大部分的理想是沒問題的，但這次民進黨選舉失敗，就是很多人無法接受一步到位的理想」許智傑提出3個問題，第一是修訂政策2035非核家園，「以核養綠」公投通過的主因，是對穩定供電的擔心，經濟部決定快速加強綠電和風電，但擔心穩定供電的還是擔心，且還要考慮設置成本的問題，「這是理想和務實間的阿索米的問題，理想是對的，但方法和速度真的是有調整的空間。」

許智傑說，第二是一例一休第三次修法，二修已被勞團批評「理想性不夠」，但基層勞工卻罵政府管制太嚴、罵得更厲害，已經嚴重影響他們的生計。「基層勞工大多數希望取消加班工時限制，交給勞資協商，當然勞團還是擔心老闆剝削勞工的問題，勞動部勞動檢查需出動對惡老闆的老虎牙子，勞檢員的訓練和做法很重要，不叨擾善老闆，不放縱惡老闆。」而善老闆和好員工仍可保持互相幫忙的感情，三次修法加上勞動檢查權的配套來維持勞工權益和福利。

許智傑稱，第三點，是「不修民法，訂定同性伴侶法」，之前自己也有簽名聯署立委尤美女的版本，想法是「尊重同性戀者及保障他們的權益」，沒想到後來社會產生這麼大的爭議與紛爭，且看到愛家公投765萬票及同性婚姻300萬票的結果，這不是價值誰對誰錯的問題，而是目前最大的社會共識的問題。因此他修正自己「婚姻價值以男生女生為主，另訂同性伴侶法保障同性戀者的權益。」但也同時呼籲支持傳統婚姻價值的人，不要歧視同性戀者，同性戀者也不要抹殺傳統婚姻價值的人沒有理想。

最後，許智傑表示，針對以上問題要怎麼修，自己也沒有把握，但還是鄭重呼籲執政的民進黨可以好好考慮。台灣社會藍綠的意識形態、各自堅持自己理想而否定對方理想的狀況還很多，互相衝突矛盾批評指責，真的會傷害社會。

針對第三度修改「一例一休」、稱「基層勞工大多數希望取消加班工時限制」的言論，許多網友們在影片和臉書上痛批，「取消加班上限？你拿了資方多少錢？」、「你領10幾萬叫別人加班？？誰要加班呀，我們是要加薪，你等著落選吧，資方的打手」、「很糟糕 你下次不用選了」、「抱歉，我就是那個不想多加班的勞工，你們再修惡，2020只好再補一刀」、「貴黨已經這麼慘了你還努力放火 真是辛苦了」、「就把這列政見嘛 看下次選不選的上」、「根本kmt的最佳助選員lol」。

而民進黨發言人林琮盛也在3日晚間強調，三修《勞基法》僅是許智傑個人意見，民進黨目前沒有再處理《勞基法》的規畫。