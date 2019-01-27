合約中止卻未付代課師資遣費　法官判新竹國小應再補27萬

▲田女主張兩造是不定期勞動契約，且有未足額給付工資等費用共46萬4千零2元，要求新竹國小給付。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名田姓女代課師，在新竹國小任安親班教師，因小學將安親班委外辦理，終止雙方的勞動契約。只是田女認校方未足額給付薪資，且終止勞動契約，未依法付資遣費、特休假折算工資及給予非自願離職證明書，田女因此提告求償。法官認為田女主張有理，認定兩造屬不定期勞動契約，校方應再付27萬3612元。

判決書指出，代課老師田女於2010至2017為新竹國小安親班教師，因小學將安親班委外辦理，終止雙方的勞動契約。只是田女認校方未足額給付薪資，田女主張，兩造薪資是每40分鐘1節，下午4時以前每節260元，4時以後每節400元，寒暑假每節260元，每月10為付薪日。

新竹小學卻未依課表簽到表核算，2013年到2017年間共短少了近16萬元，資遣費14萬7千餘元，特休假折算工資15萬6千餘元，退休金專戶8千元，以及非自願離職證明書。田女主張兩造是不定期勞動契約，且有未足額給付工資等費用共46萬4千零2元，要求新竹國小給付。

校方委任律師辯說，兩造不是僱佣關係而有勞基法的適用，田女是新竹國小依「新竹市立國民小學辦理兒童課後照顧服務班補充規定」付鐘點費，經費是來自家長繳費，校方受家長委托，實際上家長才是僱主，校方與田女並非僱佣關係，沒有勞基法適用。且對於未足額給付工資部分，兩造在簽約之初即對服務時間有共識，雙方合意，田女也於聘用期，在簽到名冊計算時數，從未爭執勞動時間有誤，如此可證明就兩造多次的定期勞動契約勞動有共識，事後田女卻認出勤時間與實際填載記錄不合，主張校方有短少給付薪資情形，違反承諾是沒理由的。

校方律師表示，兩造契約關係2017年8月底終止，田女請領的是「鐘點費」並非「月薪」，每月薪資也不同，也證明田女不適用勞基法對象，是屬支領鐘點費用的鐘點教師。校方代表律師主張，田女要求校方核發「非自願性離職證明」無理。

法官調查，認兩造間屬不定期的勞動契約，田女需依新竹國小指示內容工作，提供勞力執行，且於請假時由第三人代課，且無拒絕小學指示工作的權利，且依勞保資料佐證，田女持續不間斷地提供勞務前後長達7 年，校方所主張的兩造是不定期勞動契約說法並不足採信。

法官認為，校方依法應給付田師7年年資的資遣費、未足額工資、特別休假折算費用，提撥勞保退休金專戶，同時也應開立非自願離職證明書，田女主張有理，因此判校方應再給付27萬3612元給田女。

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