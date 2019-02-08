華航罷工「破200機師響應」！癱瘓18航班　旅客掀正反論戰

▲對於華航機師罷工，有旅客認為是綁架政府的手段。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師工會今（8）天清晨6時正式啟動罷工，據工會統計，目前已有超過200名機師繳交檢定證，會持續抗爭到協商成功為止。不過，今飛往香港、日本、洛杉磯、馬尼拉、曼谷等18航班班機停飛，雖然不少旅客表示支持，但仍有許多民眾為此感到相當擔憂，甚至指出「心情很差」、「根本用罷工綁架政府」，希望這場勞資紛爭可以早日劃下句點。

搭乘CI220 9:00從台北松山機場飛到東京羽田機場的顏小姐表示，知道罷工當下心情非常不好，過年才會有的旅遊計畫瞬間變成未知數，到底能不能成行也不知道，認為罷工這件事不該是突然的，「不能以罷工綁架政府」，甚至影響到旅客權益，應該要早點協商好。

▲松山機場一早報到狀況。（圖／記者林敬旻攝）

另一名飛往越南的旅客則表示，聽到當下會覺得「他們一定有他們的苦衷」，之後有需要還是會搭乘華航，不會受曾經經歷過罷工所干擾，不過她也有說，如果最後航班被停，或多或少會有點不開心。

經詢問松山機場的旅客，對罷工一事呈正反態度，稍早交通部次長王國材證實，勞資雙方將在明（9）下午3點舉行協商，兩邊都會出席，工會說，希望華航可以對訴求提出更完整的回應。

▲松山機場今航班皆正常。（圖／記者林敬旻攝）

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。華航飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛，根據目前統計，受影響旅客約4千人。

工會上午召開記者會說明，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」