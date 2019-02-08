華航取消26航班「深感遺憾與抱歉」　網友反應兩極

記者葉國吏／綜合報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，2/8起飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機停飛。造成旅客困擾，華航臉書專頁清晨發文「深感遺憾與抱歉」，表示將負責妥善安排。

▲華航罷工取消26班機公告。（圖／翻攝自Facebook／中華航空）

對於華航臨時取消26班次，網友看法兩極。有人留言「乾脆解僱算了」、「月領數十萬的機師因為不能喝酒開飛機罷工，桃慘撈團真的hen棒」、「日子過太爽，工作12小時以上的不是只有華航，有些甚至沒有加班費、沒有年終，月休只有三天卻沒拿到年終的大有人在。每年都搞罷工，華航的空服員打從心底就不太想為顧客服務，拒搭華航～」。

也有網友支持罷工留言「支持罷工 善待員工」、「希望貴公司不要為了疏運旅客而逼迫沒有配合罷工的機師疲勞駕駛，反而枉顧旅客安全。」、「罷工也是不錯，奴役員工的公司不會太安全，華航掉了幾次飛機了？」

華航臉書全文：

桃園市機師職業工會宣布 8 日上午 6 時發起罷工，影響華航航班運作，目前已啟動緊急應變小組，華航秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低。造成旅客不便，華航深感遺憾與抱歉。華航將優先調度可用人力，儘可能維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。若旅客航班受到影響，將依需求安排更換班機時間、更改同地區地點、延後或延期，如退票者可免收手續費。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

2 月 8 日

桃園出發航班 中午 12 點之前出發航班目前不受影響

台中往返航班 目前不受影響

高雄往返航班 CI-711/712 高雄往返馬尼拉取消; CI-933/934 高雄往返香港取消

相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站（https://news.china-airlines.com/emer/info.aspx）、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。感謝您的理解與配合。