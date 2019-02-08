華航26取消班機總覽！機師無限期罷工　「美日港菲」癱瘓

▲機師發動罷工午夜夜襲，華航官網宣布旅客因應要點。（圖／翻攝華航，下同）

生活中心／綜合報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發航班將受影響。華航在深夜4時許緊急在官網成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項，也一併公布飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機停飛。以下為26取消航班總覽。

▲華航罷工取消航班。（點圖可放大）